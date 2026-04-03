Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC
11:52

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: tendrá soluciones ingeniosas a problemas que solo generan incertidumbre.  

Amor: cumplir las promesas y mantener la armonía serán los desafíos para el futuro.

11:52

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: discusiones por asuntos no resueltos pondrán en riesgo un proyecto.  

Amor: momento para dejar de lado la obstinación y ayudar a fortalecer el lazo de la pareja.

11:52

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: cierto asunto le desvela, pero tomará una iniciativa que será exitosa.  

Amor: generará un encuentro que reavivará la calidez de la primera cita romántica.

11:52

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: contactos ineficaces le provocarán retroceso, pero mantiene el rumbo.  

Amor: habrá desacuerdos en la pareja por tiempos propios; lo resolverán con afecto.

11:51

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: un asunto pendiente motivará divisiones en el entorno por beneficios perdidos.  

Amor: momento para priorizar la pareja antes que los amigos y todo pasará a estar mejor.

10:55

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: gastará energía en asuntos que retrasan proyectos, pero cumplirá metas.  

Amor: hará bien en expresar lo que guarda en el corazón y aumentar la armonía de la pareja.

10:55

LIBRA (septiembre23-octubre22)

Trabajo y negocios: si se concentra, resolverá los temas urgentes aunque la ayuda se demore.  

Amor: tendrá tendencia a ver fantasmas donde no los hay, pero entenderá que es nada.

10:54

ESCORPIO (octubre23-noviembre21)

Trabajo y negocios: con gran intuición, apoyará una pequeña idea de buen potencial.  

Amor: dejará de lado cierta timidez y expresará lo que siente a la persona que le agrada.

10:54

SAGITARIO (noviembre22-diciembre21)

Trabajo y negocios: crecerá un proyecto al que le tenía poca fe y todo se encamina.  

Amor: la pareja resolverá una dura situación que genera problemas difíciles de arreglar.

10:54

CAPRICORNIO (diciembre22-enero20)

Trabajo y negocios: reformulará tareas rutinarias y las tareas se destacarán más.  

Amor: una mejor gestión de las emociones disolverá cualquier conflicto de la pareja.

10:54

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: cierta gente creará una confusión que podrá aclarar y tendrá éxito.  

Amor: tomará las iniciativas que le gustan a su pareja y las cosas marcharán mejor.

10:54

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: ignorará las interferencias que alguien malicioso quiere poner en su camino. 

Amor: decidirá ante la opción entre seguridad o aventura en una relación y le irá bien.

10:53

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: QUE TIENDE A PRECIPITARSE Y TOMA DECISIONES SIN PREVER CONSECUENCIAS.

10:53

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, viernes 3 de abril?

• Revisa aquí el horóscopo del jueves 2 de abril