Trabajo y negocios: el éxito llegará antes de lo planeado y desatará una sucesión de logros.
Amor: momentos gratificantes le llenarán de confianza en un encuentro fortuito.
Trabajo y negocios: logrará que cobranzas demoradas se hagan efectivas y la economía mejorará.
Amor: buen momento para reencauzar una relación que se ha desgastado por la rutina.
Trabajo y negocios: gente influyente presionará para que las metas se cumplan con celeridad.
Amor: momentos de incomodidad y confusión causados por una ex pareja; lo resolverá.
Trabajo y negocios: resolverá problemas con pericia y gente de jerarquía hará una mención especial.
Amor: superará la timidez en un encuentro con la persona que tanto ansía conocer.
Trabajo y negocios: gente del entorno cumplirá su trabajo a conciencia y su proyecto verá la luz.
Amor: una discusión casual podría terminar en un conflicto difícil de resolver; atención.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: un sólido equipo hará que los proyectos crezcan y propicien negocios.
Amor: llegará sorpresiva invitación para salir de parte de la persona menos imaginada.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: el ambiente estará enrarecido por diferencias, pero nada cambiará.
Amor: su pareja insistirá con esos temas que le fastidian, pero entenderá que tiene razón.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: su proyecto será bien evaluado y muy recomendado; llega beneficio.
Amor: algo parece no estar bien en la pareja; urge dialogar para evitar una confusión.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: una circunstancia indicará que es momento para cambiar el rumbo.
Amor: la vida social de la pareja será intensa, pero querrá recuperar la calma.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: vencerá los obstáculos que clausuran el camino al éxito.
Amor: un asunto pendiente provocará impaciencia y complicará los proyectos.
Trabajo y negocios: demoras o cancelaciones se resolverán y los beneficios comienzan a llegar.
Amor: se dejará llevar por las emociones y estará irresistible en una ansiada cita.
Trabajo y negocios: pondrá en marcha esos planes a los que se resistía y tendrá un resultado positivo.
Amor: los gestos dirán más que las palabras y será posible un nuevo comienzo.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: CONFIABLE Y EFICIENTE EN EL TRABAJO PERO ENAMORADIZA EN EL AMOR.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, viernes 3 de octubre?
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, viernes 3 de octubre?
• Revisa aquí el horóscopo del jueves 2 de octubre