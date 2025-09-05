Trabajo y negocios: insistirá con un proyecto postergado y el resultado generará beneficios.
Amor: tendrá equilibrio emocional y buena disposición para escuchar, todo será armonioso.
Trabajo y negocios: cuando hace valer sus convicciones, las cosas comienzan a ordenarse.
Amor: momento para evitar el chismorreo o los rumores y remitirse a los hechos.
Trabajo y negocios: hará bien en insistir con pedidos de mejora laboral, se concretará.
Amor: su encanto le volverá irresistible para el entorno cercano y alguien querrá acercarse.
Trabajo y negocios: aunque surjan desafíos nuevos, tendrá audaces respuestas y será muy elogiado.
Amor: conductas obstinadas no ayudarán en la intimidad; será mejor hablar menos.
Trabajo y negocios: con eficacia convencerá a los que dudan de su proyecto. Señales de prosperidad.
Amor: se mostrará tal cual es y liberará sentimientos que su pareja quiere recibir.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: momento para abocarse a lo nuevo antes que resolver temas pendientes.
Amor: sentimientos afines se expresarán con alguien con quien está todos los días.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: un control de gastos generará sorpresas y las cosas se encaminan.
Amor: su encanto estará irresistible y captará la atención de una persona muy especial.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: su habilidad será reconocida y le permite generar un proyecto.
Amor: gente extraña querrá opinar en asuntos de la pareja, pero actuará con carácter.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: su talento será resistido por el entorno, pero explicará las ideas.
Amor: creerá que una diferencia en la pareja es normal y no hace mella pero afectará.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: un error le llevará a gastar en exceso, pero lo corregirá con rapidez.
Amor: planear tareas en común ayudarán a recuperar la armonía en la pareja.
Trabajo y negocios: llegará gente nueva con intenciones poco claras, pero estará preparado.
Amor: no será el momento para exigir demostraciones de afecto; todo será natural.
Trabajo y negocios: propicio iniciar negocios o proyectos postergados. Buena oportunidad.
Amor: hará bien en no molestar a su pareja con pretensiones distintas para cada día.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: HABITUADA A TRATAR CON PERSONAS INFLUYENTES O DE MÁXIMA AUTORIDAD.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, viernes 5 de setiembre?
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, viernes 5 de setiembre?
• Revisa aquí el horóscopo del jueves 4 de setiembre