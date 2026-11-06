Por Redacción EC
08:32
  • ARIES (marzo 21-abril 20)
  • Trabajo y negocios: llegará gente con un proyecto que cambiará la rutina pero lo revisará a fondo. 
  • Amor: un admirador secreto se revelará en el momento más indicado y le gustará.
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  • TAURO (abril 21-mayo 20)
  • Trabajo y negocios: surgirán circunstancias que indicarán la necesidad de acelerar un cambio. 
  • Amor: será apresurado pedir definiciones en la pareja sobre algo poco conversado.
08:31
  • GEMINIS (mayo 21-junio 21)
  • Trabajo y negocios: arribará al orden planeado y eso será destacado por un entorno exigente. 
  • Amor: actuará con tolerancia en la relación y será lo más admirado; nuevo comienzo.
08:29
  • CANCER (junio 22-julio 22)
  • Trabajo y negocios: notará que un colega deja de lado cierto proyecto pero privilegia otro. 
  • Amor: aún con dificultades en la comunicación de la pareja, se expresarán sentimientos.
08:23
  • LEO (julio 23-agosto 22)
  • Trabajo y negocios: el entorno celebrará un proyecto exitoso pero no dejará de revisar resultados. 
  • Amor: el mutuo encanto crecerá en la relación y ayudará a crear momentos románticos.
08:23
  • VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
  • Trabajo y negocios: un proyecto en marcha mostrará crecimiento y abrirá nuevos horizontes. 
  • Amor: será necesario cambiar alguna actitud en la pareja para sincerarse y dialogar.
08:23
  • LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
  • Trabajo y negocios: la escasez de resultados no será motivo para discutir, sino para revertirla. 
  • Amor: hará bien en no idealizar a su pareja, pronto verá surgir otros rasgos y diferencias.
08:23
  • ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
  • Trabajo y negocios: estará alerta por gente poco idónea que quiere sumarse a un proyecto. 
  • Amor: una expareja se acercará a su entorno para continuar una charla que está pendiente.
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  • SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
  • Trabajo y negocios: saldrá de un bajo perfil y avanzará con un proyecto exitoso. 
  • Amor: surgirá el optimismo y el buen ánimo y la relación comenzará a disfrutar de la armonía.
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  • CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
  • Trabajo y negocios: surgirá una ventaja comercial inesperada y la aprovechará. 
  • Amor: manejarse con libertad en las relaciones le dotará de un fuerte encanto y se enamorará.
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  • ACUARIO (enero 21-febrero 19)
  • Trabajo y negocios: logrará que el entorno dedique su atención hacia un trabajo complejo. 
  • Amor: expresará sentimientos que están guardados y la relación se disfrutará en plenitud.
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  • PISCIS (febrero 20-marzo 20)
  • Trabajo y negocios: tomará las iniciativas que sorprenden a su entorno y crea oportunidades.
  • Amor: un encuentro disipará esas dudas que surgieron al inicio y todo será inolvidable.
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  • SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: VOLUNTARIOSA Y DE GRAN EMPUJE. PREFIERE TOMAR LA INICIATIVA EN EL AMOR.
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Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
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