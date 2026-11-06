08:32
- ARIES (marzo 21-abril 20)
- Trabajo y negocios: llegará gente con un proyecto que cambiará la rutina pero lo revisará a fondo.
- Amor: un admirador secreto se revelará en el momento más indicado y le gustará.
08:32
- TAURO (abril 21-mayo 20)
- Trabajo y negocios: surgirán circunstancias que indicarán la necesidad de acelerar un cambio.
- Amor: será apresurado pedir definiciones en la pareja sobre algo poco conversado.
08:31
- GEMINIS (mayo 21-junio 21)
- Trabajo y negocios: arribará al orden planeado y eso será destacado por un entorno exigente.
- Amor: actuará con tolerancia en la relación y será lo más admirado; nuevo comienzo.
08:29
- CANCER (junio 22-julio 22)
- Trabajo y negocios: notará que un colega deja de lado cierto proyecto pero privilegia otro.
- Amor: aún con dificultades en la comunicación de la pareja, se expresarán sentimientos.
08:23
- LEO (julio 23-agosto 22)
- Trabajo y negocios: el entorno celebrará un proyecto exitoso pero no dejará de revisar resultados.
- Amor: el mutuo encanto crecerá en la relación y ayudará a crear momentos románticos.
08:23
- VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
- Trabajo y negocios: un proyecto en marcha mostrará crecimiento y abrirá nuevos horizontes.
- Amor: será necesario cambiar alguna actitud en la pareja para sincerarse y dialogar.
08:23
- LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
- Trabajo y negocios: la escasez de resultados no será motivo para discutir, sino para revertirla.
- Amor: hará bien en no idealizar a su pareja, pronto verá surgir otros rasgos y diferencias.
08:23
- ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
- Trabajo y negocios: estará alerta por gente poco idónea que quiere sumarse a un proyecto.
- Amor: una expareja se acercará a su entorno para continuar una charla que está pendiente.
08:23
- SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
- Trabajo y negocios: saldrá de un bajo perfil y avanzará con un proyecto exitoso.
- Amor: surgirá el optimismo y el buen ánimo y la relación comenzará a disfrutar de la armonía.
08:22
- CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
- Trabajo y negocios: surgirá una ventaja comercial inesperada y la aprovechará.
- Amor: manejarse con libertad en las relaciones le dotará de un fuerte encanto y se enamorará.
08:22
- ACUARIO (enero 21-febrero 19)
- Trabajo y negocios: logrará que el entorno dedique su atención hacia un trabajo complejo.
- Amor: expresará sentimientos que están guardados y la relación se disfrutará en plenitud.
08:22
- PISCIS (febrero 20-marzo 20)
- Trabajo y negocios: tomará las iniciativas que sorprenden a su entorno y crea oportunidades.
- Amor: un encuentro disipará esas dudas que surgieron al inicio y todo será inolvidable.
08:22
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