21:41

ARIES (marzo 21º-abril 20) 

Trabajo y negocios: algunos colegas no aceptarán un cambio de rumbo que se toma impulsivamente. 

Amor: encauzará una relación que no se inicia del mejor modo, pero logrará cordialidad.

21:40

TAURO (abril 21-mayo 20) 

Trabajo y negocios: luego de mucha espera y varias reuniones, se producirá el cambio esperado. 

Amor: tendrá en cuenta amables sugerencias para una cita y que romperán el hielo.

21:40

GÉMINIS (mayo 21-junio 21) 

Trabajo y negocios: el rumbo que adoptará su proyecto será el mejor para superar un desafío. 

Amor: alguien le presentará la persona que más desea conocer; posible relación.

21:40

CÁNCER (junio 22-julio 22) 

Trabajo y negocios: su firme liderazgo permitirá hacer simple lo que el entorno ve complicado. 

Amor: una notoria falta de atención en la pareja provocará una crisis; urge dialogar.

21:39

LEO (julio 23-agosto 22) 

Trabajo y negocios: una orden inesperada traerá confusión pero pronto impulsará el proyecto. 

Amor: momento para hacer aquellos cambios que podrían traer riesgos pero estará bien.

21:39

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: surgirán dificultades que se superarán con la ayuda del menos imaginado. 

Amor: dedicará más tiempo a su imagen personal y le llevará a un posible romance.

21:37

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: surgirán discusiones que no aportan algo positivo pero sí ideas nuevas. 

Amor: cambios inesperados podrían afectar la relación pero con rapidez se adaptará.

21:36

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: se pondrá al borde de transgredir normas, pero alcanzará las metas. 

Amor: con fuerte calidez, se acercará a quien más desea y habrá dulces vivencias.

21:36

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21) 

Trabajo y negocios: se reunirá con gente influyente y los convencerá de su proyecto. 

Amor: encuentros felices e iniciativas sugerentes; el tiempo propicio es ahora.

21:35

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20) 

Trabajo y negocios: expresará su parecer y un asunto pendiente se resolverá. 

Amor: la cita soñada se hará realidad si controla sus nervios y será algo inolvidable.

21:35

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: enfrentará dificultades y comenzará el camino que conduce al éxito. 

Amor: hará bien en recordar aquellos momentos de plena afinidad porque le fortalecerán.

21:35

PISCIS (febrero 20-marzo 20) 

Trabajo y negocios: una buena oportunidad llegará en el momento justo y el entorno la adoptará. 

Amor: en un cálido encuentro verá que una persona que cree introvertida es adorable.

21:34

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: RESPONSABLE Y CON GRAN CAPACIDAD DE LIDERAZGO QUE SE AFIRMA EN EL TIEMPO.

20:55

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, viernes 8 de agosto?

