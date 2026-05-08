Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Trabajo y negocios: hará bien en controlar a la gente que viene a ayudar, alguien será ineficiente.
Amor: surgen actitudes caprichosas en la pareja pero si apela al diálogo, todo mejorará.
Trabajo y negocios: superará una restricción económica con cambios que equilibrarán las cosas.
Amor: la relación podría sufrir altibajos pero estará bien sólida como para resistir.
Trabajo y negocios: tendrá que trabajar más para alcanzar un acuerdo o negocio con gente obstinada.
Amor: no será buena idea postergar una cita o no asistir a un deseado encuentro.
Trabajo y negocios: gente influyente destacará su tarea y le convocarán para nuevos proyectos.
Amor: dejará de lado cierta soledad y comenzará a acercarse a una persona que le atrae.
Trabajo y negocios: uno de sus proyectos será aprobado y comenzará a avanzar; los negocios crecerán.
Amor: descubrirá que con gestos sutiles, su encanto derribará una valla de indiferencia.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: momento para definir quién estará a su lado para superar desafíos.
Amor: si exagera en las críticas, provocará desencanto en la pareja, pero verá lo positivo.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: llega oportunidad como para no dejar pasar y comenzar a ganar.
Amor: con simpatía ayudará a modificar una situación que podría crear un escenario de crisis.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: pondrá a salvo su proyecto o negocio de gente complicada.
Amor: se darán las condiciones como para concretar ese encuentro romántico que tanto ansía.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: emprendimientos o negocios verán señales de cierta prosperidad.
Amor: la comunicación estará en su mejor momento y la pareja se percibirá con brillo.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: controlará las cuentas de un modo que será muy destacado.
Amor: dejará atrás cierta calma y tomará iniciativas que harán crecer el optimismo.
Trabajo y negocios: una propuesta será más que interesante pero revisará ciertos detalles.
Amor: se animará y estará predispuesto para concretar el encuentro con la persona deseada.
Trabajo y negocios: habrá altibajos pero llega la oportunidad que dará inicio una mejor etapa.
Amor: comenzará a dar todo de sí pero le dará la sensación de que no se lo retribuyen.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: EJECUTIVA PARA ORGANIZAR, HACER CONTROLES Y EFECTIVA EN LOS NEGOCIOS.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, viernes 8 de mayo?
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