ARIES (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: una propuesta laboral resultará mejor de lo esperado; nueva expectativa.
Amor: un secreto revelado en confianza, permitirá a la pareja disfrutar de dulces vivencias.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: momento propicio para delegar tareas y concentrarse en su proyecto.
Amor: una definición postergada tomará a la pareja de sorpresa pero dará un amoroso impulso.
GÉMINIS (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: las cosas marcharán bien y en el rumbo correcto pero no estará de más revisar.
Amor: no será buena idea actuar por orgullo en la pareja, podrían haber reproches.
CÁNCER (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: comprobará que cierta gente interfiere con sus metas; urge hacer un cambio.
Amor: con mayor comunicación se expresarán sentimientos ocultos y las cosas mejorarán.
LEO (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: surgirá un clima de éxito que no debería hacerle perder de vista otras metas.
Amor: la armonía se convertirá en una meta difícil en la pareja pero la relación crecerá.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: los trabajos mostrarán excelentes resultados pero alguien no lo ve así.
Amor: hermosas novedades mejorarán la vida íntima y la armonía los hará brillar.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: malos resultados o escasez provocarán que la cooperación crezca en el entorno.
Amor: idealizar a la pareja le impedirá ver problemas que no paran de crecer.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: momento para estar alerta con gente maliciosa que llega al entorno.
Amor: una ex pareja aparecerá con reclamos por conflictos pasados no resueltos.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: el éxito resonante llegará si hace una modificación al rumbo actual.
Amor: será posible superar el pesimismo en la pareja y recuperar el romance.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: surgirán ventajas en los negocios y disfrutará de nuevos beneficios.
Amor: aprenderá a mostrar su rasgo encantador y alguien en especial lo notará.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: comenzará a administrar su tiempo con éxito y obtendrá resultados geniales.
Amor: sentimientos expresados superarán las ideas y el romance será una realidad.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: novedades tecnológicas resultarán un acierto para aplicar y crecer.
Amor: una cita disipará todas las dudas y encenderá aquel romance algo menguado.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: VOLUNTARIOSA Y DE GRAN EMPUJE. PREFIERE TOMAR LA INICIATIVA EN EL AMOR.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, viernes 12 de diciembre?
