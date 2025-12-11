Redacción EC
ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: una propuesta laboral resultará mejor de lo esperado; nueva expectativa. 

Amor: un secreto revelado en confianza, permitirá a la pareja disfrutar de dulces vivencias.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: momento propicio para delegar tareas y concentrarse en su proyecto. 

Amor: una definición postergada tomará a la pareja de sorpresa pero dará un amoroso impulso.

GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: las cosas marcharán bien y en el rumbo correcto pero no estará de más revisar. 

Amor: no será buena idea actuar por orgullo en la pareja, podrían haber reproches.

CÁNCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: comprobará que cierta gente interfiere con sus metas; urge hacer un cambio. 

Amor: con mayor comunicación se expresarán sentimientos ocultos y las cosas mejorarán.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: surgirá un clima de éxito que no debería hacerle perder de vista otras metas.  

Amor: la armonía se convertirá en una meta difícil en la pareja pero la relación crecerá.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: los trabajos mostrarán excelentes resultados pero alguien no lo ve así. 

Amor: hermosas novedades mejorarán la vida íntima y la armonía los hará brillar.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: malos resultados o escasez provocarán que la cooperación crezca en el entorno.  

Amor: idealizar a la pareja le impedirá ver problemas que no paran de crecer.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: momento para estar alerta con gente maliciosa que llega al entorno.  

Amor: una ex pareja aparecerá con reclamos por conflictos pasados no resueltos.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: el éxito resonante llegará si hace una modificación al rumbo actual.  

Amor: será posible superar el pesimismo en la pareja y recuperar el romance.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: surgirán ventajas en los negocios y disfrutará de nuevos beneficios.  

Amor: aprenderá a mostrar su rasgo encantador y alguien en especial lo notará.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: comenzará a administrar su tiempo con éxito y obtendrá resultados geniales.  

Amor: sentimientos expresados superarán las ideas y el romance será una realidad.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: novedades tecnológicas resultarán un acierto para aplicar y crecer.  

Amor: una cita disipará todas las dudas y encenderá aquel romance algo menguado.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: VOLUNTARIOSA Y DE GRAN EMPUJE. PREFIERE TOMAR LA INICIATIVA EN EL AMOR.

