Horóscopo de hoy: qué dicen los signos del zodiaco del viernes 16 de enero de 2026

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
- Trabajo y negocios: su intuición le indicará si un negocio nuevo tendrá beneficios.
- Amor: hará bien en no forzar un encuentro, sino permitir que todo fluya naturalmente.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
- Trabajo y negocios: tendrá optimismo para cumplir trámites y tareas pendientes.
- Amor: se animará a superar la timidez para acercarse a esa persona que parece distante.
- Trabajo y negocios: momento favorable para superar desafíos y recibir cierto beneficio.
- Amor: al expresar su carácter, sorprenderá a su pareja y habrá gratos encuentros.
- Trabajo y negocios: su alma sensible le permitirá ver cosas que otros pasan por alto. Todo mejora.
- Amor: el poder de seducción le animará y estará listo para concretar nueva relación.
SI CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: HONESTA PERO RÍGIDA. TIENDE A IRRITARSE CUANDO ALGO CONTRADICE SUS PLANES.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, viernes 16 de enero?
