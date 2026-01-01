Horóscopo de hoy, jueves 1 de enero 2026: Lee las predicciones para tu signo del zodiaco (Fuente: El Comercio)
Horóscopo de hoy, jueves 1 de enero 2026: Lee las predicciones para tu signo del zodiaco (Fuente: El Comercio)
Horóscopo de HOY, jueves 1 de enero del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (21 marzo a 20 abril)

Trabajo y negocios: resolverá los balances que desvelan a su entorno y una meta se concreta. Amor: en un encuentro, conocerá a su alma gemela y un romance podría comenzar.

TAURO (21 abril a 20 mayo)

Trabajo y negocios: logrará más cooperación de lo habitual y las metas estarán a su alcance. Amor: una confusión le dará gracia a una cita accidentada, pero todo terminará bien.

GÉMINIS (21 mayo a 21 junio)

Trabajo y negocios: llegan colegas que apoyan su idea y los problemas comienzan a resolverse. Amor: será buena idea dejar de discutir por todo y concentrarse en lo que une.

CANCER (22 junio a 23 julio)

Trabajo y negocios: noticias alentadoras sobre un negocio nuevo le llenarán de entusiasmo. Amor: momento para dejar de ocultarse tras su coraza y la armonía creará fuerte calidez.

LEO (24 julio a 23 agosto)

Trabajo y negocios: una reunión productiva le permitirá lograr contactos para su proyecto. Amor: su fuerte carácter disipará las tensiones y ayudará a que la pareja se exprese.

VIRGO (24 agosto a 23 septiembre)

Trabajo y negocios: se avecinan situaciones complicadas pero las superará holgadamente. Amor: la seguridad de la pareja será el remanso necesario para recuperar energía.

LIBRA (24 septiembre a 22 octubre)

Trabajo y negocios: la timidez le jugará en contra con cierta gente, pero las convencerá. Amor: su irresistible encanto atraerá a una bella persona. Posible romance.

ESCORPIO (23 octubre a 22 noviembre)

Trabajo y negocios: su entorno querrá convencerle de algo con argumentos endebles. Amor: un amigo le presentará a la persona que hasta ahora resulta un amor imposible.

SAGITARIO (23 noviembre a 21 diciembre)

Trabajo y negocios: llegará gente nueva y será la oportunidad para capacitarla. Amor: le faltará atrevimiento por una mala experiencia, pero la superará con afecto.

CAPRICORNIO (22 diciembre a 20 enero)

Trabajo y negocios: las cosas marcharán bien pero algo no termina de cerrar. Amor: las personas entrometidas no tendrán lugar en las cercanías de la pareja.

ACUARIO (21 enero a 19 febrero)

Trabajo y negocios: un viejo proyecto será el inicio del camino de éxito y habrá beneficios. Amor: en un encuentro fortuito conocerá a la persona que será su nueva relación.

PISCIS (20 febrero a 20 marzo)

Trabajo y negocios: llegan datos nuevos que obligarán a hacer cambios sobre la marcha. Amor: se avecina el momento en el que se revela la identidad de su admirador secreto.

SI CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: ANALÍTICA Y RIGUROSA PERO LOS TEMAS ESPIRITUALES LE PROVOCAN CIERTA CURIOSIDAD.

