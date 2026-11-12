Horóscopo de HOY, jueves 12 de noviembre del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (21 marzo a 20 abril)

Trabajo y negocios: momento para tomar las iniciativas postergadas y las cosas mejoran. Amor: notará que una expareja aparece en cada lugar que frecuenta y no la ignorará.

TAURO (21 abril a 20 mayo)

Trabajo y negocios: un plan que se ve perfecto y bien armado no dará los resultados esperados. Amor: una involuntaria confusión le creará problemas en la pareja, pero no habrá conflicto.

GÉMINIS (21 mayo a 20 junio)

Trabajo y negocios: mostrará habilidades que serán destacadas por un entorno exigente. Amor: surgirán actitudes en la relación que podrían ser malinterpretadas, lo mejor será dialogar.

CÁNCER (21 junio a 20 julio)

Trabajo y negocios: una decisión precipitada podría afectar los negocios o proyectos nuevos. Amor: no pasará por alto a alguien de fuerte encanto con quien realizará una actividad en común.

LEO (21 julio a 20 agosto)

Trabajo y negocios: ignorará las críticas y se concentrará en el trabajo hasta mejorarlo. Amor: se mostrará con encanto en una situación en la que alguien no tardará en acercarse.

VIRGO (21 agosto a 20 septiembre)

Trabajo y negocios: tendrá coraje para tomar las iniciativas que hacen falta y sin consultar. Amor: casi sin darse cuenta, una idea de su pareja será lo mejor que se puede disfrutar.

LIBRA (21 septiembre a 20 octubre)

Trabajo y negocios: acabará con las dudas y el proyecto o negocio comenzará a crecer. Amor: se destaca por su simpático encanto y la persona que más desea conocer, se acercará.

ESCORPIO (21 octubre a 20 noviembre)

Trabajo y negocios: su intuición le guiará en un trabajo complejo y lo resolverá. Amor: creerán las posibilidades para que un romance se inicie con alguien divertido.

SAGITARIO (21 noviembre a 20 diciembre)

Trabajo y negocios: una oportunidad llegará y no la debe dejar pasar. Esté alerta. Amor: se avecinan cambios en la pareja que no le caerán bien, pero los comprenderá.

CAPRICORNIO (21 diciembre a 20 enero)

Trabajo y negocios: un colega ayudará para resolver aspectos difíciles de un proyecto. Amor: tendrá un encuentro en la que una afinidad será lo que construya una relación.

ACUARIO (21 enero a 19 febrero)

Trabajo y negocios: los resultados serán positivos en un trabajo que recién comienza. Amor: de manera fortuita, conocerá a una persona de la que sentirá que es su alma gemela.

PISCIS (20 febrero a 20 marzo)

Trabajo y negocios: recibirá críticas de una actividad en la que invierte mucha energía. Amor: alguien se acercará y le despertará expectativas algo desmesuradas; atención

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SI CUMPLE AÑOS HOY USTED ES UNA PERSONA: DICHOSA PORQUE CONVIERTE LOS LUGARES OSCUROS EN AMBIENTES ORDENADOS.