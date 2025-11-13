Horóscopo de HOY, jueves 13 de noviembre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (21 marzo a 20 abril)

Trabajo y negocios: su impulsividad será la clave del éxito y el cumplimiento de los compromisos. Amor: posibles altibajos en la pareja por asuntos que se insiste en no mencionarlos.

TAURO (21 abril a 20 mayo)

Trabajo y negocios: tendrá ideas que facilitarán la preeminencia de su proyecto y traerá beneficios. Amor: momento para esperar o postergar cambios que quiere expresar en la pareja.

GÉMINIS (21 mayo a 20 junio)

Trabajo y negocios: cierta confusión en el entorno hará que las circunstancias se tornen a su favor. Amor: su agradable encanto provocará que alguien se acerque para ser notado.

CÁNCER (21 junio a 20 julio)

Trabajo y negocios: con gran intuición resolverá los problemas del negocio que otros provocaron. Amor: surgirán reclamos en la pareja por más emoción y cambios agradables.

LEO (21 julio a 20 agosto)

Trabajo y negocios: con los problemas resueltos, cierta tensión se disipará y favorecerá los cambios. Amor: llegará esa cita romántica con la persona bella e inteligente que tanto admira.

VIRGO (21 agosto a 20 septiembre)

Trabajo y negocios: se ausentarán colegas y eso perjudicará al trabajo o a los negocios. Amor: una amable persona le dará una sorpresa que superará todo lo vivido en el pasado.

LIBRA (21 septiembre a 20 octubre)

Trabajo y negocios: momento para equilibrar la influencia de cierta gente en los proyectos. Amor: podrían surgir discusiones, pero con ternura, las heridas del pasado sanarán.

ESCORPIO (21 octubre a 20 noviembre)

Trabajo y negocios: bastará un gesto firme para que otros entiendan lo que necesita. Amor: del modo más inesperado llegará la invitación que disipa todas las dudas.

SAGITARIO (21 noviembre a 20 diciembre)

Trabajo y negocios: se concentrará en el trabajo y le ayudará a percibir lo que viene. Amor: en una salida casual iniciará una relación con alguien en un encuentro fortuito.

CAPRICORNIO (21 diciembre a 20 enero)

Trabajo y negocios: le llamarán para mediar en controversias que no ayudan. Amor: dejará de lado un compromiso para conocer a alguien que le resulta fascinante.

ACUARIO (21 enero a 19 febrero)

Trabajo y negocios: crecerá la exigencia en las tareas pero llegará una ayuda inesperada. Amor: la pareja tendrá un reencuentro íntimo con la ayuda de una terapia amorosa y eficaz.

PISCIS (20 febrero a 20 marzo)

Trabajo y negocios: llega gente complicada al área de su proyecto, pero estará bien preparado. Amor: habrá insistencias en la pareja que arruinarán los momentos de armonía, atención.

__________________________________________________________________

SI CUMPLE AÑOS HOY USTED ES UNA PERSONA: CÓMODA CON SER EL CENTRO DE PRESENTACIONES EN SOCIEDAD. ÉSE ES SU MUNDO.