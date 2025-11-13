Horóscopo de hoy, jueves 13 de noviembre 2025: Lee las predicciones para tu signo del zodiaco (Fuente: El Comercio)
Horóscopo de hoy, jueves 13 de noviembre 2025: Lee las predicciones para tu signo del zodiaco (Fuente: El Comercio)
Redacción EC
Redacción EC

Horóscopo de HOY, jueves 13 de noviembre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (21 marzo a 20 abril)

Trabajo y negocios: su impulsividad será la clave del éxito y el cumplimiento de los compromisos. Amor: posibles altibajos en la pareja por asuntos que se insiste en no mencionarlos.

TAURO (21 abril a 20 mayo)

Trabajo y negocios: tendrá ideas que facilitarán la preeminencia de su proyecto y traerá beneficios. Amor: momento para esperar o postergar cambios que quiere expresar en la pareja.

GÉMINIS (21 mayo a 20 junio)

Trabajo y negocios: cierta confusión en el entorno hará que las circunstancias se tornen a su favor. Amor: su agradable encanto provocará que alguien se acerque para ser notado.

CÁNCER (21 junio a 20 julio)

Trabajo y negocios: con gran intuición resolverá los problemas del negocio que otros provocaron. Amor: surgirán reclamos en la pareja por más emoción y cambios agradables.

LEO (21 julio a 20 agosto)

Trabajo y negocios: con los problemas resueltos, cierta tensión se disipará y favorecerá los cambios. Amor: llegará esa cita romántica con la persona bella e inteligente que tanto admira.

VIRGO (21 agosto a 20 septiembre)

Trabajo y negocios: se ausentarán colegas y eso perjudicará al trabajo o a los negocios. Amor: una amable persona le dará una sorpresa que superará todo lo vivido en el pasado.

LIBRA (21 septiembre a 20 octubre)

Trabajo y negocios: momento para equilibrar la influencia de cierta gente en los proyectos. Amor: podrían surgir discusiones, pero con ternura, las heridas del pasado sanarán.

ESCORPIO (21 octubre a 20 noviembre)

Trabajo y negocios: bastará un gesto firme para que otros entiendan lo que necesita. Amor: del modo más inesperado llegará la invitación que disipa todas las dudas.

SAGITARIO (21 noviembre a 20 diciembre)

Trabajo y negocios: se concentrará en el trabajo y le ayudará a percibir lo que viene. Amor: en una salida casual iniciará una relación con alguien en un encuentro fortuito.

CAPRICORNIO (21 diciembre a 20 enero)

Trabajo y negocios: le llamarán para mediar en controversias que no ayudan. Amor: dejará de lado un compromiso para conocer a alguien que le resulta fascinante.

ACUARIO (21 enero a 19 febrero)

Trabajo y negocios: crecerá la exigencia en las tareas pero llegará una ayuda inesperada. Amor: la pareja tendrá un reencuentro íntimo con la ayuda de una terapia amorosa y eficaz.

PISCIS (20 febrero a 20 marzo)

Trabajo y negocios: llega gente complicada al área de su proyecto, pero estará bien preparado. Amor: habrá insistencias en la pareja que arruinarán los momentos de armonía, atención.

__________________________________________________________________

SI CUMPLE AÑOS HOY USTED ES UNA PERSONA: CÓMODA CON SER EL CENTRO DE PRESENTACIONES EN SOCIEDAD. ÉSE ES SU MUNDO.

TAGS

VIDEO RECOMENDADO

Signos compatibles en el amor
Los signos más compatibles en el amor según el horóscopo

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC