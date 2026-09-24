Horóscopo de HOY, jueves 24 de setiembre del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: momento para activar la serenidad antes que impulsividad y mejorará. Amor: todo será favorable en un encuentro y cualquier desacuerdo se disipará.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: los emprendimientos tendrán vía libre para avanzar con buenos resultados. Amor: una situación emocional se agitará bajo la calma aparente pero la superará.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: se concentrará y los gastos comenzarán a disminuir. Resultados positivos. Amor: su encanto impactará en el entorno y cierta persona la percibirá irresistible.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: concretará negocios o proyectos que otros dejan de lado por complicados. Amor: la relación causará admiración en el entorno por su brillo y agradable armonía.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: resolverá trabas, las fallas se subsanarán y los trabajos comenzarán a fluir. Amor: expresará los sentimientos y romperán las ataduras o indiferencia; felicidad.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: llegarán datos favorables de las actividades y comenzará a recibir elogios. Amor: propicio para las parejas que buscan reconciliarse o iniciar un romance.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: ciertas circunstancias se conjugarán y un negocio alcanzará el éxito. Amor: surgirán afinidades inesperadas con la persona que más le interesa.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: los trabajos crecerán y pedirá mayor colaboración del entorno. Amor: el diálogo a tiempo en la relación sanará heridas del pasado y crearán fuerte calidez.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: trámites atrasados serán un obstáculo que impedirán avances. Amor: momento para las iniciativas audaces que necesita la relación; nuevo comienzo.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: considerará una propuesta que promete buenos resultados. Amor: en el entorno habrá una persona que quedará impactada por su agradable encanto.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: será buena idea no dejarse llevar por la inercia para alcanzar metas. Amor: estará más flexible y la tensión se disipará, su encanto elevará la calidez en la pareja.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: proyectos para un trabajo autónomo avanzarán con gran expectativa. Amor: la pareja resolverá diferencias con calidez y decisiones de una relación madura.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: SENSIBLE PERO CON TENDENCIA A BRILLAR CON LUZ PROPIA EN FIESTAS Y REUNIONES.