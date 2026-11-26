Horóscopo de HOY, jueves 26 de noviembre del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (21 marzo a 20 abril)

Trabajo y negocios: dirigirá su impulsividad con inteligencia y logrará lo que otros no pueden. Amor: la tirantez se disipará en la pareja luego de hablar de aquello que se posterga.

TAURO (21 abril a 20 mayo)

Trabajo y negocios: los proyectos o negocios bien planeados fluirán y asegura cierto beneficio. Amor: momento para reflexionar antes de decidir apresuradamente y arrepentirse.

GÉMINIS (21 mayo a 20 junio)

Trabajo y negocios: la escasa cooperación del entorno dificultará las mejoras de un proyecto. Amor: su atractivo encanto hará que alguien quiera acercarse y concrete un encuentro.

CÁNCER (21 junio a 20 julio)

Trabajo y negocios: su intuición le guiará en un escenario complicado y lleno de obstáculos. Amor: surgirán reclamos en la pareja que serán oportunos para generar iniciativas audaces.

LEO (21 julio a 20 agosto)

Trabajo y negocios: un proyecto o negocio comenzará a dar problemas, pero tendrá mano firme. Amor: se producirá el encuentro con esa persona que admira; la descubrirá bella e inteligente.

VIRGO (21 agosto a 20 septiembre)

Trabajo y negocios: notará que ante cierta ausencia, el ambiente y las tareas mejoran. Amor: el intercambio de regalos y atenciones renovará la intensa calidez de la pareja.

LIBRA (21 septiembre a 20 octubre)

Trabajo y negocios: momento para decidir sobre aquello que está postergado y será exitoso. Amor: el clima de la pareja anuncia problemas pero elegirá la empatía y todo sanará.

ESCORPIO (21 octubre a 20 noviembre)

Trabajo y negocios: esta vez, sus palabras y gestos serán bien entendidos. Éxito. Amor: una agradable persona se acercará inesperadamente y responderá sin dudar.

SAGITARIO (21 noviembre a 20 diciembre)

Trabajo y negocios: un negocio le llena de entusiasmo pero tendrá que esforzarse. Amor: un encuentro grupal le facilitará el contacto con alguien de gran encanto.

CAPRICORNIO (21 diciembre a 20 enero)

Trabajo y negocios: se encargará de un área complicada y sorprenderá a su entorno. Amor: el encuentro con una persona derivará en un compromiso que no querrá postergar.

ACUARIO (21 enero a 19 febrero)

Trabajo y negocios: notará que alguna tarea o proyecto se realiza mejor con cierta persona. Amor: mejorar la intimidad de la pareja se convertirá en el más dulce de los desafíos.

PISCIS (20 febrero a 20 marzo)

Trabajo y negocios: mostrará habilidades que mejoran un proyecto que otros arruinaron. Amor: parecerá que hay un exceso de control en la pareja pero no le dará la oportunidad.

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