Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy. Esto es lo que dice tu signo para este jueves 30 de abril del 2020.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: resolverá problemas. Cobranzas demoradas se efectivizan. Se anticipará a sus rivales. Amor: un rasgo de su pareja que resultaba divertido ahora le incomoda; paciencia.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: cancelará una deuda que le quita el sueño y por eso hará sentir bien a su entorno. Amor: fluidez en una cita. Una cosa traerá la otra y la afinidad creará entusiasmo.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: buen momento. Conviene ver con cuidado cada paso antes de avanzar. Riesgos. Amor: su pareja le exige una definición ¿Qué tal si la escucha? Será divertido.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: nuevos métodos; metas ambiciosas; caminos originales para llegar a sus objetivos. Amor: el esfuerzo por no herir susceptibilidades, revelará todo su encanto.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: sucesión de obstáculos. Le traen cosas nuevas que le complican más. Acepte las novedades. Amor: seduce al otro sin arrogancia y resulta ser el centro de las miradas.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: conviene aceptar consejos de un allegado. Podrá confiar en el talento de otro. Amor: la pareja estará cerca de la ruptura; no se precipite, el diálogo los acercará.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: estará sensible. Los reclamos suenan a injustos y las cuentas no cierran. Amor: demuestra su afecto pero no le retribuyen. Con paciencia todo mejorará.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: acertará si mantiene en secreto sus planes. Peligro de malentendidos. Amor: si deja de lado la timidez, recuperará la fuerte seducción de los primeros días.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: sus negocios marcharán bien, cuidado, se acercarán envidiosos. Amor: el corazón de su pareja revelará una pena secreta pero su simpatía ayudará.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: sus planes se cumplen y dan que hablar. Controle gastos o sufrirá. Amor: las razones de su actitud no serán comprendidas por su pareja, insista.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: combate la rutina. Cambia planes, metas y hasta muebles de lugar. Nuevo comienzo. Amor: sentirá que hay cosas que revisar en la pareja, hágalo con optimismo.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: planea en grande y le acusan de fantasioso. Demostrará su habilidad para los negocios. Amor: su fuerte carisma atraerá a alguien muy especial y de corazón sensible.