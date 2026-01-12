Horóscopo de hoy, lunes 12 de enero: Descubre aquí las predicciones para tu signo

Horóscopo de HOY, lunes 12 de enero del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: surgirán jornadas y situaciones complicadas pero cumplirá con los objetivos. Amor: alguien especial se acercará y será inevitable planear una cita; posible romance.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: olvidará las discusiones y celebrará cada uno de los logros que obtenga. Amor: manejarse con mal humor será la causa del malestar en la pareja. Reflexione.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: oportunidad propicia para resolver reclamos y quejas o conceder beneficios. Amor: comprenderá los gestos de alguien que quiere llamar su atención y generar algo.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: llegan buenas noticias sobre un proyecto estancado y será con un gran inicio. Amor: al hacer las paces, se dará cuenta de que su pareja tiene la razón casi en todo.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: la gente que no le conoce reconocerá que se maneja con inteligentes habilidades. Amor: su irresistible encanto atraerá a alguien que desea invitarle desde hace mucho tiempo.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: las cosas comenzarán a salir cada vez mejor y eso le entusiasma. Amor: experimentará dulces vivencias junto a una persona que cree distante e introvertida.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: momento para evitar ciertas decisiones y ganar mayor aceptación. Amor: el ambiente de la pareja parecerá tenso pero la reconciliación será inolvidable.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: se darán los resultados que espera para iniciar otra etapa. Amor: encontrará a la persona que comprenderá como nadie su interior turbulento.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: su optimismo cambiará la escasez en abundancia y recursos. Amor: el momento será propicio para dialogar sobre la causa de los malentendidos.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: creará un proyecto que causará sorpresa pero alguien criticará. Amor: resolverá un conflicto y la armonía volverá a la pareja; nuevo comienzo.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: tendrá una actitud que evitará disputas y facilitará el éxito del negocio. Amor: gente maliciosa desafiará la armonía de la pareja pero no podrán conmoverla.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: llegarán los beneficios pero hará bien en ahorrar una parte para crecer. Amor: las salidas divertidas fortalecen la unión de la pareja y recuperan la armonía.

__________________________________________________________________

SI CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: SOBRIA Y MODERADA. NO SE METE EN LOS ASUNTOS AJENOS, A MENOS QUE SE LO PIDAN.