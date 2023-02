Horóscopo del martes lunes 13 de febrero. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: los altibajos se equilibrarán y la prosperidad será un hecho. Nuevo negocio. Amor: el bienestar económico terminará con las discusiones en la pareja.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: se presentará una oportunidad para hacer las paces con rivales problemáticos. Amor: le advertirán sobre su hábito de no escuchar; será hora de aceptarlo.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: descubrirá que sus metas son casi inalcanzables; será el tiempo de los cambios. Amor: ciertas dudas crearán distancia, pero con intuición alcanzará la verdad.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: le darán una buena idea para bajar los gastos. Conviene aplicarla, se beneficiará. Amor: si no tiene pareja, un encuentro le tendrá reservado una gran sorpresa

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: habrá sospechosa promesa de ganancias rápidas. Conviene seguir con lo seguro. Amor: será buena idea alejarse de personas simpáticas pero entrometidas.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: los planes se cumplirán y plantean desafíos nuevos. Conformará un equipo. Amor: renovará el romance con atenciones y cálidas muestras de seducción.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: recibirá elogios de gente influyente en su trabajo y podrá lograr cambios. Amor: su carácter enamoradizo incomodará a su pareja; hará bien en considerarlo.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: situación propicia para resolver temas pendientes. Planes exitosos. Amor: dirá lo que siente sin necesidad de herir. La intimidad será el refugio.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: conviene tener cautela porque llegan personas malintencionadas. Amor: gratas vivencias le harán vivir un encuentro como el inicio de un romance.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: medidas poco claras provocarán que se distraiga pero saldrá adelante. Amor: aflorará su carácter para defender a la pareja de familiares entrometidos.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: todo resultará de acuerdo a lo planeado y verá las cosas con optimismo. Amor: su seducción será notoria y percibida como irresistible por personas cercanas.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: un negocio del que no se espera nada, comienza a crecer; su realidad se ordena. Amor: su corazón estará sensible y no soportará roces y discusiones a su alrededor.

______________________________________________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: GENEROSA Y AGRADABLE PERO IGNORA A AQUÉL QUE HA QUERIDO DAÑARLE.