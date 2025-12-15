Horóscopo de HOY, lunes 15 de diciembre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES(marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: los altibajos serán superados y la prosperidad comenzará a dar señales nítidas. Amor: la armonía y el bienestar logrados peligran si inicia discusiones en la pareja.

TAURO(abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: se presentará una buena oportunidad para presentar su proyecto y obtener el éxito. Amor: en la relación le advertirán varias veces sobre su hábito de no escuchar; reflexione.

GÉMINIS(mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: las metas se convertirán en casi inalcanzables; será urgente hacer algunos ajustes. Amor: una duda podría instalar cierta distancia en la pareja pero su intuición le guiará.

CÁNCER(junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: alguien le dará una buena sugerencia para bajar los gastos, pero algunos no lo aprobarán. Amor: si permanece en soledad, un encuentro fortuito le tiene reservada una sorpresa.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: las promesas de ganancias rápidas no serán lo esperado. Conviene ir a lo que conoce. Amor: será acertado alejar a personas que solo provocan confusión y no aportan nada bueno.

VIRGO(agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: sus planes se cumplirán y podrá plantearse desafíos si reúne un buen equipo. Amor: si hay reproches, recuperará la pareja con buen humor y muestras de mayor calidez.

LIBRA(septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: recibirá elogios por su trabajo de las personas más influyentes y menos imaginadas. Amor: las bases de la relación podrían dañarse si admite la presencia de cierta persona.

ESCORPIO(octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: el momento es propicio para resolver los temas pendientes que traban el éxito. Amor: dirá la verdad sin necesidad de herir y la armonía lograda renovará la calidez.

SAGITARIO(noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: tendrá cautela ante la llegada de gente maliciosa y su proyecto quedará a salvo. Amor: dulces vivencias ayudarán a que una luna de miel ó reconciliación sea inolvidable.

CAPRICORNIO(diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: surgirán medidas poco claras que provocarán desvíos en el rumbo adoptado. Amor: apelará a su carácter y pondrá en su lugar a gente que crea confusión o malentendidos.

ACUARIO(enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: las cosas resultan de acuerdo a lo planeado y el futuro podrá verse con optimismo. Amor: su encanto será irresistible y en el entorno, alguien que desea conocer lo percibirá.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: arrojará beneficios un negocio por el que nadie daba nada. Todo lo material se ordena. Amor: su corazón estará más que sensible y hará bien en evitar roces y discusiones.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: GENEROSA Y AGRADABLE PERO IGNORA A AQUÉL QUE HA QUERIDO DAÑARLE.