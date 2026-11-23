Horóscopo de HOY, lunes 23 de noviembre del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21- abril 20)

Trabajo y negocios: una decisión apresurada podría afectar el avance de un negocio o proyecto. Amor: su irresistible encanto será apreciado por alguien interesante; posible romance.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: su experiencia será valorada al considerar ideas nuevas para un proyecto. Amor: alguien alterará su apacible mundo con pequeñas atenciones que serán irresistibles.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: expresará su disconformidad con un proyecto y en el entorno habrá dudas. Amor: un conflicto que cree resuelto surgirá en una discusión; una herida no ha sanado.

CANCER (junio 22-julio 23)

Trabajo y negocios: le parecerá que los demás están equivocados y que tiene todas las respuestas. Amor: momento propicio para trabajar el perdón y dar una nueva oportunidad.

LEO (julio 24-agosto 23)

Trabajo y negocios: se producirá esa oportunidad tan buscada que traerá interesantes beneficios. Amor: no podrá pasar por alto el encanto de cierta persona y deseará un encuentro.

VIRGO (agosto 24-septiembre 23)

Trabajo y negocios: una circunstancia alterará la situación económica pero abrirá otros caminos. Amor: expresará sentimientos con fluidez a una bella persona y el romance crecerá.

LIBRA (septiembre 24-octubre 22)

Trabajo y negocios: resolverá los problemas que afectan sus proyectos y las cosas mejorarán. Amor: superará momentos de confusión y sufrimiento en la pareja con entendimiento.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)

Trabajo y negocios: alguien insistirá con un proyecto desechado pero verá lo positivo. Amor: familiares o amigos incomodarán a la relación y su respuesta será inesperada.

SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)

Trabajo y negocios: un evento será la clave para hacer crecer resultados positivos. Amor: la cercanía de cierta persona le llenará de entusiasmo y el romance será posible.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: resolverá una crisis con un proyecto nuevo y todos cooperarán. Amor: una actitud comprensiva hará que la relación crezca y se permita una nueva etapa.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: un proyecto que cree que no tiene esperanza resultará transformador. Amor: no hará alguna cosa bien y no se lo reprocharán pero verán que hace un gran esfuerzo.

PISCIS (febrero 20-marzo20)

Trabajo y negocios: superará todos los obstáculos y las cosas comenzarán a fluir; llega beneficio. Amor: la relación pasará por una crisis saludable que traerá una agradable renovación.

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