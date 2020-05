Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy. Esto es lo que dice tu signo para este lunes 25 de mayo del 2020.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: superará el obstáculo que le separa de personas influyentes. Ahora todo irá mejor. Amor: su fuerte magnetismo le hará vivir un romance furtivo. Tenga cuidado; habrá riesgos.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: buena fortuna. Ya no deberá prever dificultades ni saber sobre la solvencia de otros. Amor: aunque no la ha tenido en cuenta antes, cierta persona comenzará a cautivarle.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: concibe ideas futuras pero olvida el presente. Conviene resolver asuntos pendientes. Amor: una persona tímida le despertará el deseo de protegerla y ayudarla en todo.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: se destaca frente a sus colegas pero preferirá el respeto antes que ser popular. Amor: deja de lado fantasías y apuesta a una pareja basada en la atracción y el respeto mutuo.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: llegan beneficios con poco esfuerzo. No se descuide, es algo transitorio. Surgirá su creatividad. Amor: su brillo y elegancia cautivarán a la persona que le gusta; seguro romance.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: una propuesta fantasiosa no tendrá las mínimas garantías de éxito. No se precipite. Amor: descuida detalles y se muestra inseguro, así no logrará iniciar un romance.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: su habilidad comercial trasciende su entorno y le asegura buenos ingresos. Amor: ejerce tal seducción que su mundo afectivo sufrirá cambios que serán inolvidables.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: recibe una propuesta que le asegura interesantes ganancias. Infórmese bien. Amor: se prolonga el rencor luego de una discusión. Debe reflexionar sobre el perdón.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: día de buena suerte. Tendrá grandes logros y un toque de genialidad. Amor: se involucra a fondo con su pareja. No temerá el compromiso, lo buscará confiado.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: acciones inteligentes harán crecer su influencia. Su inspiración crecerá. Amor: su encanto surge en una cita y estimula la mutua atracción; dulce romance.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: los tropiezos hacen que se aísle. El apoyo de amigos destrabarán los problemas. Amor: las dificultades en la pareja se desvanecen y renace la atracción que parece olvidada.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: nueva propuesta le atrae pero conviene que analice cada uno de los detalles. Amor: el interés mutuo se enfriará por una excusa ridícula pero no será su responsabilidad.