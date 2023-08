Horóscopo del lunes 7 de agosto. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: chocará con colegas pero al final le darán la razón. Su talento generará logros. Amor: la pareja se enredará en discusiones. Terceros entrometidos se aprovecharán.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: planes audaces carecerán de organización pero si los revisa serán un éxito. Amor: gestos impulsivos pueden dañar la armonía; si recupera la calma, lo evitará.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: las señales positivas indicarán que no conviene esperar sino ser el primero. Amor: cierta afinidad le llenará de entusiasmo. Un romance muy anunciado se avecina.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: creerá que la meta que aún no ha alcanzado es perfecta. Conviene verla como es. Amor: hará bien en ocuparse más de la necesidad afectiva del otro y sanar las heridas.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: su habilidad será efectiva y tornará favorable operaciones de compra o venta. Amor: acertará si va con cautela para avanzar con alguien tímido; la atracción surgirá.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: las circunstancias serán favorables para expresar toda la creatividad. Amor: su buen gusto será el motivo que favorece la plena seducción en la intimidad.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: para estar alerta y no dejar pasar una oportunidad que no se repetirá. Amor: conviene evitar las discusiones pero no al punto de callarse; madurez.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: momento para dar indicaciones y ver que se cumplan. Evitará riesgos. Amor: vivencias amorosas en la relación mejorarán la intimidad. Nuevo comienzo.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: su locuacidad molestará a colegas pero los negocios crecerán. Amor: si se empecina en discusiones inconducentes, su optimismo se resentirá.

CAPRICORNIO (diciembre22-enero 20)

Trabajo y negocios: posibles resultados negativos y planes inconclusos pero lo revertirá. Amor: el encuentro fortuito con ex pareja hará surgir un deseo que cree extinguido.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: la calidad de su servicio o producto atraerá la atención de nuevo público. Amor: si inicia juego seductor con su entorno generará confusión y su pareja se enojará.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: actividades rutinarias le llevarán a cometer errores pero intuirá la solución. Amor: creerá que le exigen algo que parece no puede dar pero sus dudas volarán.

__________________________________________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: EMOTIVA Y DE GRAN IMAGINACIÓN. AMA LA COMODIDAD Y LAS SITUACIONES CLARAS.