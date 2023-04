Horóscopo del martes 18 de abril. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: su impulsividad impedirá soluciones prácticas y se arriesgará a sufrir pérdidas. Amor: propicio iniciar un romance o promover la deseada reconciliación en la pareja.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: iniciará etapa que permitirá concretar proyectos que aseguran ganancias. Éxito. Amor: un planteo insólito de su pareja le alterará; oportunidad para dialogar.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: sus acciones facilitarán que se mantenga la estabilidad. Superará desafíos. Amor: si está distante, su pareja le encenderá el corazón con un regalo deslumbrante.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: sus críticas y advertencias no serán bien recibidas; mejor valorar el trabajo de los demás. Amor: hablar de compromiso no implicará matrimonio; para no salir huyendo.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: se insinuarán operaciones de alto riesgo. Conviene consultar a gente de confianza. Amor: palabras duras lastimarán su orgullo, hará bien en ver las cosas tal como son.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: propicio iniciar un trabajo nuevo o hacer cambios en los negocios. Amor: su pareja convertirá el hogar en un refugio placentero. Si colabora, será aún mejor.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: curiosa propuesta laboral será interesante pero conviene estudiarla bien. Amor: si discute será porque no acepta a su pareja tal cual es. Dejar la rigidez.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: resolverá problemas y quedará mejor posicionado. Dará un gran paso. Amor: le llamará la atención ver cómo su pareja se toma los problemas; para imitar.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: una situación complicada será un desafío. Le elogiarán. Amor: su pareja resaltará su talento amoroso y retribuirá con gestos y un regalo.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: perseverancia; su negocio pasará de estancado a dar ganancias. Amor: la insistencia de su pareja le convencerá y el amor recuperará el romance.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: tendrá habilidad para revisar errores que afectan su trabajo y los resolverá. Amor: si le hablan de relación estable, será el momento de prestar toda su atención.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: tendrá poca precisión y no tomará las decisiones correctas. Mejor no innovar. Amor: propicio para las parejas que buscan aumentar la familia o mudarse.

__________________________________________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: RESPETUOSA DE LA AUTORIDAD PERO SI HACE FALTA, LA CUESTIONA CON VEHEMENCIA.