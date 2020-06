Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy. Esto es lo que dice tu signo para este martes 23 de junio del 2020.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: el proyecto que está desarrollando será puesto a prueba por personas influyentes. Amor: la relación de pareja se ve favorecida por su ardiente calidez y su audacia.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: llegan oportunidades. Actos ajenos favorecen a sus negocios y le otorga ventajas. Amor: una discusión pendiente que ha postergado hará surgir problemas en la pareja.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: avances rápidos. Lo complicado se resuelve con facilidad y genera ganancias extra. Amor: comprobará con su pareja que ya es hora de planear una etapa de concreciones.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: resurgen conflictos que creía superados y eso hace que su entorno no coopere. Amor: atención, su deseo no será correspondido pero no le gustará saber los motivos.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: aparece una ráfaga de buena fortuna que gratifica su economía y atrae prosperidad. Amor: conquistas y relaciones nuevas al rojo vivo. El compañerismo renace en la pareja.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: conviene apoyarse en la publicidad. Ganará más y su prestigio se afirmará. Amor: descuidará la atención amorosa pero su pareja no tardará en hacérselo saber.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: estará dispuesto a dar batalla a sus rivales de siempre pero cuide las formas. Amor: en el grupo de estudio hallará la afinidad que derivará en dulce enamoramiento.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: recupera posiciones luego de momentos turbulentos. La empresa familiar gana. Amor: cuidado con los juegos de seducción. Provocará fastidio en su nueva pareja.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: su habilidad da confianza a su entorno y se prepara a cumplir metas. Amor: con audacia, logrará seducir a esa persona especial que vive en sus sueños.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: habrá mucha demanda de su esfuerzo. Sea flexible y logrará acuerdos. Amor: cree que no es hábil seduciendo pero una bella persona queda cautivada por su trato.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: roces y discusiones por asuntos de dinero. Descuide, la tormenta será pasajera. Amor: renovará algunas pautas de convivencia y todo volverá a ser alegre como era antes.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: en medio de criterios opuestos, se pondrá al frente de un exitoso negocio. Cobra deudas. Amor: ilusiones. Le atraerán personas comprometidas o en pareja. No se precipite.