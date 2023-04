Horóscopo del miércoles 12 de abril. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: un proyecto animará a su entorno, pero le hallará defectos. Momento para no juzgar. Amor: la visita de un familiar reforzará lazos que están en crisis en la pareja.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: logrará el orden. Las cosas fluirán con claridad si los gastos se controlan bien. Amor: se reconciliarán las diferencias y ello provocará un grato momento en la relación.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: surgirá viaje de negocios muy disputado. Logrará ser el elegido entre muchos. Amor: su carisma estará irresistible y de la nada surgirá un cálido romance.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: no querrá escuchar mensajes negativos y atenderá lo positivo. Resultado exitoso. Amor: retomará una relación, pero habrá que tener en cuenta lo pasado y aprender.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: las cosas con un amigo no funcionarán. Conviene no mezclar amistad y negocios. Amor: agotará a su pareja con exigencias. Conviene escuchar más y no insistir.

VIRGO (agosto 23-sept.22)

Trabajo y negocios: habrá circunstancias positivas, pero también negativas. Balance equilibrado. Amor: su pareja le dará respuestas que no le convencen; urge hablar con sinceridad.

LIBRA (setiembre 23-oct.22)

Trabajo y negocios: dará fin a un compromiso que le hace perder dinero. Recuperará tiempo valioso. Amor: su rasgo enamoradizo estará vibrando alto y cautivará a alguien especial.

ESCORPIO (octubre 23-nov.21)

Trabajo y negocios: si desoye críticas, cumple acuerdos y aleja a entrometidos, llegará el éxito. Amor: habrá confusión si persiste con su aire seductor; pronto conocerá a alguien.

SAGITARIO (nov.22-dic.21)

Trabajo y negocios: si rompe con medidas rígidas, el éxito no tardará en llegar. Su entorno crecerá. Amor: su buen humor divertirá a alguien que percibe como atractivo pero distante.

CAPRICORNIO (dic.22-enero 20)

Trabajo y negocios: si mantiene los pies sobre la tierra, tomará decisiones algo duras pero exitosas. Amor: expresará lo que su pareja pide, pero será necesario comprometerse.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: datos confusos le llevarán a un callejón sin salida; conviene retomar el rumbo. Amor: una tímida persona le hará vivir un cálido romance desde el inicio.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: su entorno estará dividido, pero acercará las personas en base a activa motivación. Amor: altibajos emocionales en la pareja; contribuirá con ideas animadas y divertidas.

__________________________________________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: ENTUSIASTA Y ATROPELLADA. AMA EL ORDEN, PERO CASI SIEMPRE NO LO LOGRA.