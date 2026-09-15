23:29
- ARIES (marzo 21-abril 20)
- Trabajo y negocios: superará desafíos, tomaráiniciativas y su trabajo será bien evaluado.
- Amor: comprobará que alguien disfruta de sus pequeñas atenciones; posible romance.
23:25
- TAURO (abril 21-mayo 20)
- Trabajo y negocios: le reprocharán obstinación al
- actuar pero les mostrará sus resultados.
- Amor: dará fin a las discusiones,
- recuperará la armonía y compartirá una dulce calidez.
23:24
- GEMINIS (mayo 21-junio 21)
- Trabajo y negocios: su capacidad para interesarse en más de un objetivo sorprenderá al entorno.
- Amor: no necesitará una excusa para generar un encuentro que promete romance.
23:24
- CANCER (junio 22-julio 22)
- Trabajo y negocios: todo mejorará si evita postergar decisiones y se anima a avanzar con audacia.
- Amor: resolverá un conflicto con mucho afecto y los roces en la relación se disiparán.
23:23
- LEO (julio 23-agosto 22)
- Trabajo y negocios: su experiencia le dará la clave para detectar negocios o proyectos con potencial.
- Amor: evitará discutir cuando las emociones interfieran en la pareja; mejor con calma.
23:23
- VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
- Trabajo y negocios: su trabajo responsable con los recursos hará que le confíen nuevos asuntos.
- Amor: la relación pasará por un momento difícil, pero con carácter saldrá adelante.
23:23
- LIBRA (septiembre 23-octubre 22) Trabajo y negocios: captará la atención del entorno influyente y recibirá elogios entusiastas.
- Amor: su fuerte encanto no será pasado por alto y su presencia estará irresistible.
23:22
- ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
- Trabajo y negocios: momento para iniciar búsquedas laborales o negocios con éxito.
- Amor: con cierta persona, será buena idea sugerir antes que actuar; posible romance.
23:22
- SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
- Trabajo y negocios: demasiados riesgos podrían malograr un negocio o proyecto.
- Amor: la arrogancia se convertirá en el motivo de mayor fastidio en la pareja; obsérvelo.
23:22
- CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
- Trabajo y negocios: los trabajos tomarán la senda que conduce al éxito.
- Amor: las dudas que causan inseguridad serán resueltas y un cálido encuentro traerá armonía.
23:21
- ACUARIO (enero 21-febrero 19)
- Trabajo y negocios: una traba impuesta será un obstáculo para alcanzar metas ambiciosas.
- Amor: necesitará estar alerta, una, relación del pasado aparecerá con llamativos cambios.
23:20
- PISCIS (febrero 20-marzo 20)
- Trabajo y negocios: una iniciativa audaz le permitirá alcanzar las metas con gran éxito.
- Amor: surgirán situaciones en la pareja en las que su alma sensible podría ser dañada.
23:19
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: EMOCIONALMENTE
IDEALISTA PERO AMA FOGOSAMENTE CUANDO ESTÁ EN PAREJA.
23:18
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, miércoles 16 de setiembre?
Seguir temas
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, miércoles 16 de setiembre?
• Revisa el horóscopo del martes 15 de setiembre