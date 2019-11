Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy. Esto es lo que dice tu signo para este miércoles 20 de noviembre del 2019.

ARIES (marzo 21- abril20)

Trabajo y negocios: hoy puede perjudicarle su actitud de que puede con todo. Busque gente afín con sus metas. Amor: un detalle muy agradable de su pareja le conmoverá; grato momento.

TAURO (abril21-mayo20)

Trabajo y negocios: una tarea se demorará por elementos faltantes. Llegará ayuda de alguien que no le simpatiza. Amor: será positivo para la pareja practicar un juego de equipo; dulce vivencia.

GEMINIS (mayo21-junio21)

Trabajo y negocios: su sentido del humor salvará las distancias en una situación tensa con su entorno. Amor: su pareja le propone un compromiso que afecta su libertad; despreocúpese.

CANCER (junio22-julio23)

Trabajo y negocios: sus temores entrarán en escena afectando su inspiración en un asunto; no siga. Amor: un gesto será duro, deberá pedir a su pareja que respete su alma sensible.

LEO (julio24-agosto23)

Trabajo y negocios: ocupará más de su tiempo en asuntos que contienen buenas ideas. Así descubrirá un éxito. Amor: desplegará un juego seductor imposible de resistir por cierta persona.

VIRGO (agosto24-septiembre23)

Trabajo y negocios: su temperamento crítico será desafiado cuando su rival se presente; descuide, ganará. Amor: si deja de lado su timidez, verá al otro tal cual es, sin ideales ilusorios.

LIBRA (septiembre24-octubre 22)

Trabajo y negocios: inicia etapa de prosperidad que tendrá dificultades. El esfuerzo valdrá la pena. Amor: fuertes emociones en su vida de pareja; agradables vivencias en la intimidad.

ESCORPIO (octubre23-noviembre22)

Trabajo y negocios: su indiscutido don de mando le permitirá obtener el mejor rendimiento. Amor: sus ansias de conquista hallarán barreras ante una persona muy recatada.

SAGITARIO (noviembre23-diciembre21)

Trabajo y negocios: superará dificultades con su coraje y resolverá un apuro financiero. Amor: una actitud de su pareja le decepcionará; escúchela y verá que no es algo grave.

CAPRICORNIO (diciembre22-enero20)

Trabajo y negocios: inicia etapa de abundancia en la que habrá riesgos y actuará con audacia. Amor: suaviza una actitud rígida y da lugar al fuerte romance que está contenido.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: esté alerta a nuevas formas del negocio; una vieja idea adquiere súbita vigencia. Amor: el juego seductor de alguien le resultará irresistible; surgirá un romance furtivo.

PISCIS (febrero20-marzo20)

Trabajo y negocios: aunque no sueña con ascender, comenzará una etapa de crecimiento en su empleo. Amor: provoca roces en la pareja por no compartir una confidencia; no sea obstinado.