Horóscopo de HOY, miércoles 25 de noviembre del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21- abril 20)

Trabajo y negocios: ayudará a alguien que comete errores y el negocio o proyecto mejorará. Amor: la expresión de sentimientos profundos darán seguridad y la relación surgirá.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: tomará iniciativas pedidas por su entorno y los cambios comenzarán a llegar. Amor: le sorprenderán las atenciones que alguien dispensa con gran afecto. Posible romance.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: un negocio o proyecto que otros creen imposible tendrá excelentes resultados. Amor: se darán las circunstancias para que se concrete ese encuentro tan esperado.

CANCER (junio 22-julio 23)

Trabajo y negocios: hallará la motivación más adecuada para estimular el esfuerzo de todos. Amor: aún con sentimientos contradictorios en la pareja, las cosas mejorarán.

LEO (julio 24-agosto 23)

Trabajo y negocios: algún colega no colaborará como lo espera y eso hará que tome iniciativas drásticas. Amor: la arrogancia no será la mejor actitud pero se limarán los roces en la pareja.

VIRGO (agosto 24-septiembre 23)

Trabajo y negocios: un proyecto o negocio dividirá opiniones pero todos querrán cooperar. Amor: descubrirá que en una reunión, alguien espera su presencia con gran interés.

LIBRA (septiembre 24-octubre 22)

Trabajo y negocios: con dudas, hará un cambio sobre la marcha pero será un acierto. Amor: se comunicará casi sin hablar y habrá gestos que ayudarán a crear el romance.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)

Trabajo y negocios: aunque sufra un revés, el negocio o proyecto igualmente avanzará. Amor: descubrirá que la persona que no genera barreras ni excusas es la indicada.

SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)

Trabajo y negocios: las tareas estarán complicadas por dificultades imprevistas. Amor: su encanto no será pasado por alto y una persona se acercará para generar una charla.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: una exigencia no planeada creará trabas pero las superará. Amor: su habitual cautela será desafiada, le llegará una invitación poco habitual.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: faltarán cumplir tareas y no se lo permitirá; tendrá un plan alternativo. Amor: parecerán iniciativas improvisadas pero serán lo que necesita la relación.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: surgirán cambios acelerados que generarán problemas pero los superará. Amor: descubrirá que una persona que ve diariamente, es un alma sensible para conocer.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: IMPETUOSA Y DE INICIATIVA. DEFIENDE ACTIVAMENTE A LOS QUE NO TIENEN VOZ.