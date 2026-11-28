Horóscopo de HOY, sábado 28 de noviembre del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21- abril 20)

Trabajo y negocios: no tendrá problemas en cambiar de rumbo e iniciar una etapa plena de logros. Amor: surgirán en la pareja las iniciativas que ayudan a crear momentos románticos.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: alternarán errores y aciertos pero con la situación equilibrada; todo para mejorar. Amor: se darán circunstancias que crearán el encuentro con la persona más deseada.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: nadie podrá criticar su trayectoria y sus méritos estarán a la vista. Amor: alguien quedará atraído por su encanto y creará las condiciones para un encuentro.

CANCER (junio 22-julio 23)

Trabajo y negocios: momento para revisar los cambios planeados para un buen proyecto. Amor: una confusión generada por terceros provocará conflictos que resolverá con afecto.

LEO (julio 24-agosto 23)

Trabajo y negocios: una situación complicada mostrará su rasgo más beligerante para resolver las cosas. Amor: conocerá a alguien en un encuentro fortuito y resultará ser su alma gemela.

VIRGO (agosto 24-septiembre 23)

Trabajo y negocios: tomará iniciativas respecto de cierta gente del entorno que no coopera. Amor: advertirá las señales por las que un romance podría iniciar y pronto se confirmará.

LIBRA (septiembre 24-octubre 22)

Trabajo y negocios: tomará las medidas inteligentes que evitarán retrasos o pérdidas. Amor: en un momento casual, no podrá sustraerse al encanto de una bella persona.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)

Trabajo y negocios: su primera impresión de los proyectos será la que haga ganar a todos. Amor: se disiparán las dudas en la pareja y los momentos románticos se sucederán.

SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)

Trabajo y negocios: un negocio o proyecto ofrecerá beneficios antes de lo planeado. Amor: revertirá un momento difícil en la pareja si decide hablar con sinceridad.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: las iniciativas serán favorables a los cambios que retoman los éxitos. Amor: disfrutará de inolvidables momentos en la pareja luego de hacer las paces.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: un proyecto en el que ha puesto grandes esperanzas será el más destacado. Amor: una amable charla podría ser el comienzo de lo que podría ser un gran amor.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: una propuesta laboral tendrá todo lo que quiere oír pero la estudiará bien. Amor: los desencuentros o altibajos en la pareja se disiparán tomando iniciativas audaces.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: PROPENSA A ACTUAR CON DUREZA SI LE DAÑAN Y AMABLE SI LE TRATAN CON AFECTO.