Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy. Esto es lo que dice tu signo para este sábado 8 de febrero del 2020.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: llega el momento de cosechar merecidos beneficios. Le acercan sugerencias acertadas. Amor: discutirá por asuntos triviales y la armonía comenzará a flaquear; cuidado.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: pide una gran cuota de esfuerzo y se la dan. Deberá estar dispuesto a pagar más. Amor: tomará la decisión apropiada y verá que su pareja dejará de lado la indiferencia.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: un cambio de ambiente le prepara para intentar suerte con un negocio nuevo. Amor: todo mejorará si deja de lado las críticas y juicios apresurados; habrá una conquista.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: conviene estar al día con las nuevas tecnologías para que su estilo de vida sea placentero. Amor: se refugia en su círculo íntimo y recibe una confesión que le deja sin habla.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: llegan los dividendos de aquello que lleva el mayor esfuerzo; será apropiado pedir más ingresos. Amor: sus deseos no serán atendidos y la pena surgirá. Urge dialogar.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: convierte una debilidad en fortaleza; inventa algo nuevo y las mejoras llegan. Amor: sus errores serán disculpados y sus aciertos, valorados. Armonía.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: roces con viejos compañeros. Aunque no le guste, conviene hacer las paces. Amor: una ex pareja vuelve y le incomoda con planteos. Algo aún no se ha cerrado.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: condiciones óptimas para iniciar un negocio propio. El dinero solicitado llega. Amor: la ternura será indispensable si va a señalar defectos de su pareja.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: un negocio estancado por errores de otros, comenzará a crecer con sus ideas. Amor: una actitud esquiva le irritará pero debe ser cauto y abrir su corazón.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: renueva el perfil de su negocio y atrae nuevos clientes. Las ventas crecerán. Amor: algo en la pareja está en crisis. La distancia o la pelea no ayudan; dialogue.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: toda va bien aunque no se vean cambios en lo económico. Se avecina prosperidad. Amor: un regalo le dejará sin argumentos y provocará la ansiada reconciliación.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: llega oportunidad favorable, hace cambios sobre la marcha y el negocio mejora. Amor: gran momento en la pareja, los pactos se renuevan y mejora el entendimiento mutuo.