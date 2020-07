Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy. Esto es lo que dice tu signo para este viernes 10 de julio del 2020.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: un conflicto laboral hará que modere sus impulsos y considere otro camino. Amor: su irresistible carisma atraerá a la persona menos imaginada; comenzará a conocerla.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: juntará valor para ver las cosas tal como son y resolver un asunto que le desvela. Amor: su actitud valiente renovará la vida en común y unirá más a la pareja. Armonía.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: quieren aprovecharse de su gran dinamismo y le proponen un negocio imposible. Amor: un viaje se convertirá en el inicio de un romance que le tomará por sorpresa.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: un asunto estancado comenzará a revelarse exitoso por su habilidad. Todo mejora. Amor: su modo de gastar será motivo de discordia en la pareja y se lo reprocharán.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: un encuentro le depara una agradable sorpresa. Su vieja idea adquiere vigencia hoy. Amor: querrá hacer las paces pero su obstinación no permite que el conflicto sea superado.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: los errores cometidos llamarán la atención de gente influyente pero lo resolverá. Amor: la timidez jugará en su contra al encontrarse con cierta persona. Relájese.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: la persona que más detesta resolverá un asunto con el que usted no pudo. Amor: terceros hablarán mal de una ex pareja y no le gustará. Urge llamarla y advertirle.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: la afinidad con allegados se resiente y afecta la comunicación. Debe confiar. Amor: se enamorará y su mundo afectivo se pondrá de cabeza; no tema, disfrútelo.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: habrá gratificaciones con la gente menos pensada; los negocios mejorarán. Amor: cierta negatividad rodea la relación. No colabore con críticas a su pareja.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: habrán aspectos legales que preocupan pero el éxito sostendrá la prosperidad. Amor: se tentará con una aventura pero valorará la estabilidad que ha logrado.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: atención, riesgo de extravíos o pérdidas de objetos valiosos. Resguarde sus cosas. Amor: le criticarán su falta de firmeza en el compromiso afectivo. Debe reflexionar.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: notará que no son tan grandes las diferencias con sus allegados. Arribará a sus metas. Amor: una cita será mejor de lo esperado; con todo el corazón responderá solo que sí.