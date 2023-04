Horóscopo del viernes 14 de abril. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: conviene enfocarse y dejar de observar y criticar lo que hacen los demás. Amor: empleará su energía en iniciativas que cautivarán a una bella persona. Romance.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: momento para ahorrar parte de las ganancias porque se avecinan gastos imprevistos. Amor: su poder de seducción estará en plenitud y alguien quedará impactado.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: lo mejor de un nuevo negocio será que implica un corto pero interesante viaje. Amor: la estabilidad será el estado más deseable. Una aventura no será propicia.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: más que otros días, mostrará energía y ambición para alcanzar sus metas. Amor: fortalecerá su autoestima con el inicio de una inesperada relación. Esperanza.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: altercados con allegados le irritarán pero pondrá las cosas bien en su lugar. Amor: su seducción será retribuida con una fogosidad que surgirá inesperadamente. Armonía.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: una situación imprevista alterará sus planes pero gente influyente enviará ayuda. Amor: un romance crecerá mansamente y tan en silencio que no se dará cuenta.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: una persona extravertida le hará perder tiempo pero la pondrá en su lugar. Amor: necesitará más acción que palabras. Si se atreve, verá sorprendentes resultados.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: las cosas fluirán mejor si decide dejar de lado el ansia de dominio. Amor: le atraerá alguien que le causará problemas o si está en pareja, habrá discusiones.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: conflicto entre su deseo de ocio y la necesidad de obtener dinero. Amor: su pareja estará muy sensible y por eso confiará un secreto que debe resguardar.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: se anticipará a duras medidas y logrará alcanzar sus metas. Éxito. Amor: no lo podrá explicar pero le atrae alguien extrovertido por donde se lo mire.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: emprenderá un negocio sin ayuda y a su manera pero surgirán obstáculos. Amor: un encuentro fortuito pasará a convertirse en dulce romance. Vibrará alto.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: conviene mantenerse en lo que mejor le sale y no innovar. Especulación, no. Amor: adoptar un rol de víctima fastidiará a su pareja y no ayudará en nada.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: CAPAZ DE GRAN DETERMINACIÓN EN LOS NEGOCIOS PERO ALGO TÍMIDA EN EL AMOR.