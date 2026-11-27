Horóscopo de HOY, viernes 27 de noviembre del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.
ARIES (marzo 21- abril 20)
Trabajo y negocios: surgirán episodios incómodos, demoras o repentinos cambios de planes. Amor: un malentendido creará confusión en la pareja, pero ayudará a dialogar.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: le encargarán de aquello que parece de difícil cumplimiento pero lo logrará. Amor: su fuerte encanto hará que alguien se acerque para crear un dulce momento.
GEMINIS (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: resolverá los problemas de un negocio o proyecto de un modo para destacar. Amor: un encuentro le acercará a alguien del pasado y percibirá un nuevo encanto.
CANCER (junio 22-julio 23)
Trabajo y negocios: su habilidad será valorada por el entorno y le encargará otro nuevo desafío. Amor: surgirá actitudes que causarán disgusto en la relación e indicarán que hay que hablar.
LEO (julio 24-agosto 23)
Trabajo y negocios: circunstancias favorables le pondrán en el camino firme que conduce a las metas. Amor: su encanto resultará un bello hallazgo para alguien agradable; se avecina romance.
VIRGO (agosto 24-septiembre 23)
Trabajo y negocios: surgirá alguna discrepancia con su proyecto, pero lo mejorará. Amor: dejará de hacer críticas en la pareja y el otro ya no querrá aislarse ni alejarse.
LIBRA (septiembre 24-octubre 22)
Trabajo y negocios: su capacidad para equilibrar las cosas será la clave de su éxito. Amor: momento para estar alerta con la proximidad de una expareja; podría incomodarle.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)
Trabajo y negocios: finalmente, tendrá un acuerdo con alguien que parece poco confiable. Amor: llega el encuentro en el que le presentarán a alguien agradable difícil de olvidar.
SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)
Trabajo y negocios: los proyectos o negocios registrarán avances inesperados. Amor: los motivos del fastidio se disiparán en la pareja y la calidez volverá renovada.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: tomará iniciativas que acelerarán las tareas y el éxito lo visitará. Amor: el encuentro fortuito con alguien interesante le dejará una huella imborrable.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: la adquisición o aprendizaje de nuevas tecnologías, ampliará los horizontes. Amor: una relación que sufre desgaste mejorará al tomar iniciativas más divertidas.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: alguien criticará su tarea con argumentos poco sólidos pero su éxito vencerá. Amor: alguien encenderá un encuentro demasiado formal y lo convierte en romántico.
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