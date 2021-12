Llegó el mes más esperado por todos: Diciembre, donde hay magia, fiestas y se caracteriza por ser una época cargada de energía muy especial que recaerá de manera directa en cada uno de los 12 signos del zodiaco. Por ello, te contamos todo lo que el horóscopo te depara el futuro para esta semana del 6 al 12 de diciembre en aspectos como el amor, dinero, salud y trabajo, que no debes dejar de ver.

ARIES (21 DE MARZO - 20 DE ABRIL)

Los nacidos bajo el signo de Aires, recibirán una sorpresa en los próximos días que no será tan agradable. Los astros te recomiendan no dejarte llevar por tus impulsos, ya que puedes hacer algo de lo que te podrías arrepentir, es mejor tomar las cosas con calma. Tendrás que tomar una decisión importante que repercutirá por completo en tu vida entre los días martes y miércoles.

TAURO (20 DE ABRIL AL 20 DE MAYO)

Tauro no debe descuidar su salir y debe presentar mayor importancia a las recomendaciones que te brindan los demás. Por ahora, evita los cambios bruscos de clima para no enfermar y recuerda tomar las precauciones debidas ante el inicio de la época de frío. En el aspecto sentimental, ve poco a poco y no intentes correr, ya que es mejor ser cuidado y conocer bien a tu pareja antes de realizar planes.

GÉMINIS (21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Los nacidos bajo el signo de Géminis, son personas muy inteligentes y esto debe ser aprovechado para alcanzar cada una de las metas que te propones. Recuerda no dejarte llevar por los impulsos y tomar las cosas con mucho más calma. Apoya a las personas que se encuentran a tu alrededor y demuestra que siempre estas para ellos. En el aspecto sentimental todo marcha mucho mejor de lo que esperabas.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Cáncer, este nuevo mes de diciembre te trae muchas sorpresas. Al ser una época de magia va de la mano con varios aspectos que te identifican como ser una persona sensible, cariños y hogareña. Eres de los que le gusta dar y recibir amor sin esperar nada a cambio. En el aspecto laboral todo marcha excelente y con resultados mejores de los que esperabas debido a tu capacidad de resolver problemas.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Los nacidos bajo el signo de Leo deberán saldar a la brevedad posible alguna deuda pendiente. No quedes mal con la persona que confío en ti pues solo lograrás que se cierren las puertas y no querrán ayudarte en alguna ocasión a futuro. Presta mucha atención, ya que recibirás una visita de alguien inesperado entre los días jueves y viernes, se trata de alguien a quien no ves en mucho tiempo.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE)

Virgo eres de los que cuando se propone algo consigue grandes resultados. Tu principal característica es ser muy emprendedor con un brillo inigualable que te hace único y especial. Por ello, las personas a tu alrededor admiran tu inteligencia y desenvolvimiento. Te encuentras en una etapa muy importante de madurez que viene acompañada de un momento crucial porque vienen cosas importantes para definir tu futuro.

LIBRA (23 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Los nacidos bajo el signo de Libra deberán tener cuidado con los chismes, pues no traerán nada bueno y solo conseguirás problemas. No hagas caso a lo que te cuentan las personas pues es mejor cerciorarse de lo que sucede. Es momento de que las rutinas de ejercicio empiecen a ser parte de tu vida, al menos realiza deporte una vez a la semana o camina a diario por un lapso de 20 minutos.

ESCORPIÓN (23 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE)

Es momento de ser feliz y dejar de preocuparte de cosas que no tienen solución. Escorpión intenta hacer cosas que realmente valgan la pena, aunque creas que no tienen mucha importancia, realmente significan mucho. Si quieres hacer una reunión con las personas que no ves hace tiempo, recuerda siempre ser precavido para evitar malas situaciones o algún tipo de contagio.

SAGITARIO (22 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Los nacidos bajo el signo de sagitario deberán tener cuidado con cometer muchos excesos. Busca relajarte para evitar el estrés, el mal humor, y hasta dejar la comida chatarra que te hacen daño física como mentalmente a tu salud. Diciembre será un mes que te traerá cosas buenas, así que aprovecha las oportunidades ya que trabajaste muy duro para conseguir tus objetivos.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 19 DE ENERO)

Capricornio es momento de hacer nuevas cosas y hasta de realizar un cambio de look, pareja, actitud y hasta de casa. Cualquier modificación que realizarás será buena para dar un giro a tu vida y cotidianidad en la que vives. Presta atención ya que estarás a punto de conocer a una persona que podría convertirse en el amor de tu vida, pese a las malas experiencias es mejor no cerrar las puertas al amor.

ACUARIO (20 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Los nacidos bajo el signo de Acuario deberán despejar su mente y no cerrar las posibilidades aunque no tengan mucha relación con tu manera de ser o de pensar. Dedícate más a ti pues la presión en el trabajo te tiene algo intranquilo. Recuerda que no debes presionarte más de la cuenta en situaciones que no te corresponden. Dedica tu energía mejor para tu familia o a una persona especial.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Piscis eres una persona a la que le gustan los desafíos y retos, entonces deberás ponerlos en práctica para conseguir lo que quieres. Recibirás una invitación inesperada en los próximos días a una fiesta con amigos viejos de la escuela. Recuerda que debes tener mucho cuidado con lo que comes, pese a que es una época de comer bastante, ya que debes bajar un poco de peso por el bien de tu salud.

