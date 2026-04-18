Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
ARIES (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: la comunicación mejorada hará brillar su emprendimiento y le abrirá puertas.
Amor: un encuentro no planeado con cierta persona dará inicio a una hermosa relación.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: llegará gente con antecedentes de éxito pero su proyecto será mejor considerado.
Amor: creerá que su encanto no interesa pero un encuentro fortuito cambiará las cosas.
GÉMINIS (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: con buen ánimo disipará las tensiones diarias y podrá alcanzar metas.
Amor: le pedirán un compromiso que tal vez no esté preparado para asumir pero estará bien.
CÁNCER (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: el éxito le acompaña y no será un resultado caprichoso sino por su tenacidad.
Amor: dará seguridad a la relación porque las muestras de afecto no dejan de expresarse.
LEO (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: un cambio esperado se concretará con rapidez y hará que ignore malas propuestas.
Amor: surgirán trabas en la relación que podrían haberse evitado con más afecto.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: noticia positiva dará motivos para celebrar el logro por su idea.
Amor: no mostrará inhibiciones ante gestos románticos que liberan el deseo contenido.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: aunque vea con claridad el origen de los problemas, no podrá revertirlos.
Amor: surgirá un conflicto entre la relación y la seguridad material, pero se resolverá.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: ideas que prometen mucho dinero y rápido serán un riesgo.
Amor: disfrutará de los momentos agradables en pareja si cura las heridas del pasado.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: aun con los pagos postergados, los negocios continuarán firmes.
Amor: una sucesión de momentos dichosos compensarán cierta ausencia difícil de olvidar.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: resolverá las dificultades que otros no pudieron arreglar.
Amor: disfrutará de una fuerte calidez cuando se concrete el encuentro más deseado.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: resolverá un difícil desafío y la situación económica comenzará a mejorar.
Amor: gente entrometida será una mala influencia que daña a la pareja, pero los alejará.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: momento complicado por alguna promesa de pago que no se cumplirá.
Amor: inseguridad, temor al rechazo o a un engaño, pero apoyará los pies sobre la tierra.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: SENSIBLE PERO MANTIENE UNA ACTITUD REALISTA RESPECTO DE SUS INTERESES.
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