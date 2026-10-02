23:21
- ARIES (marzo 21-abril 20)
- • Trabajo y negocios: recibirá beneficios o hallará papeles u objetos valiosos que cree extraviados.
- • Amor: una indiscreción sobre un asunto de la pareja motivará su respuesta fulminante.
23:21
- TAURO (abril 21-mayo 20)
- • Trabajo y negocios: habrá proyectos que prometen crecimiento y el resultado no se hará esperar.
- • Amor: la relación podría verse afectada por actitudes emocionales pero lo remontará.
23:20
- GÉMINIS (mayo 21-junio 21)
- • Trabajo y negocios: la situación mejora y se traduce en trabajos nuevos. Los negocios serán exitosos.
- • Amor: dejará de repetir historias frustrantes y se decidirá por una experiencia hermosa.
23:20
- CÁNCER (junio 22-julio 22)
- • Trabajo y negocios: necesitará el apoyo de colegas idóneos para un nuevo proyecto y lo tendrá.
- • Amor: habrá una vida social intensa pero también conocerá a una persona interesante.
23:19
- LEO (julio 23-agosto 22)
- • Trabajo y negocios: se concretará el negocio o proyecto tan esperado y la mejoría no se hará esperar.
- • Amor: el encuentro con una expareja despertará emociones que renuevan un adiós.
23:19
- VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
- • Trabajo y negocios: la actividad crece pero el resultado no conforma; se avecina un ajuste.
- • Amor: los nervios incomodarán en la relación pero hallará el modo de sanar viejas heridas.
23:19
- LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
- • Trabajo y negocios: tomará la iniciativa para resolver asuntos pendientes y todo mejorará.
- • Amor: la sinceridad en la relación será el estímulo necesario para renovar la calidez.
23:18
- ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
- • Trabajo y negocios: alguien creará problemas y los resolverá con astucia y carácter.
- • Amor: surgirán discusiones en la relación y querrá ignorarlas pero no será buena idea.
23:18
- SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
- • Trabajo y negocios: momento para hacer planes audaces pero sin precipitarse.
- • Amor: idealizará rasgos de su pareja que no tiene, conviene ver las cosas tal como son.
23:17
- CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
- • Trabajo y negocios: la buena fortuna será una realidad y habrá beneficios imprevistos.
- • Amor: todo parecerá estar en calma pero la rutina se convertirá en una amenaza.
23:17
- ACUARIO (enero 21-febrero 19)
- • Trabajo y negocios: nuevas ideas se conjugarán con el desarrollo de un proyecto excelente.
- • Amor: la relación le permitirá disfrutar de momentos románticos plenos de calidez.
23:17
- PISCIS (febrero 20-marzo 20)
- • Trabajo y negocios: sugerirá iniciativas para crecer en lo material pero cierto entorno las resistirá.
- • Amor: gestos de relación de larga data conspirarán contra la ternura; lo remontará.
23:16
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