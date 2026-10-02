Por Redacción EC
23:21
  • ARIES (marzo 21-abril 20) 

  • Trabajo y negocios: recibirá beneficios o hallará papeles u objetos valiosos que cree extraviados.
  • Amor: una indiscreción sobre un asunto de la pareja motivará su respuesta fulminante.
23:21
  • TAURO (abril 21-mayo 20) 

  • Trabajo y negocios: habrá proyectos que prometen crecimiento y el resultado no se hará esperar.
  • Amor: la relación podría verse afectada por actitudes emocionales pero lo remontará.
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  • GÉMINIS (mayo 21-junio 21) 

  • Trabajo y negocios: la situación mejora y se traduce en trabajos nuevos. Los negocios serán exitosos.
  • Amor: dejará de repetir historias frustrantes y se decidirá por una experiencia hermosa.
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  • CÁNCER (junio 22-julio 22) 

  • Trabajo y negocios: necesitará el apoyo de colegas idóneos para un nuevo proyecto y lo tendrá.
  • Amor: habrá una vida social intensa pero también conocerá a una persona interesante.
23:19
  • LEO (julio 23-agosto 22) 

  • Trabajo y negocios: se concretará el negocio o proyecto tan esperado y la mejoría no se hará esperar.
  • Amor: el encuentro con una expareja despertará emociones que renuevan un adiós.
23:19
  • VIRGO (agosto 23-septiembre 22) 

  • Trabajo y negocios: la actividad crece pero el resultado no conforma; se avecina un ajuste.
  • Amor: los nervios incomodarán en la relación pero hallará el modo de sanar viejas heridas.
23:19
  • LIBRA (septiembre 23-octubre 22) 

  • Trabajo y negocios: tomará la iniciativa para resolver asuntos pendientes y todo mejorará.
  • Amor: la sinceridad en la relación será el estímulo necesario para renovar la calidez.
23:18
  • ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21) 

  • Trabajo y negocios: alguien creará problemas y los resolverá con astucia y carácter.
  • Amor: surgirán discusiones en la relación y querrá ignorarlas pero no será buena idea.
23:18
  • SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21) 

  • Trabajo y negocios: momento para hacer planes audaces pero sin precipitarse.
  • Amor: idealizará rasgos de su pareja que no tiene, conviene ver las cosas tal como son.
23:17
  • CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20) 

  • Trabajo y negocios: la buena fortuna será una realidad y habrá beneficios imprevistos.
  • Amor: todo parecerá estar en calma pero la rutina se convertirá en una amenaza.
23:17
  • ACUARIO (enero 21-febrero 19)

 

  • Trabajo y negocios: nuevas ideas se conjugarán con el desarrollo de un proyecto excelente.
  • Amor: la relación le permitirá disfrutar de momentos románticos plenos de calidez.
23:17
  • PISCIS (febrero 20-marzo 20) 

  • Trabajo y negocios: sugerirá iniciativas para crecer en lo material pero cierto entorno las resistirá.
  • Amor: gestos de relación de larga data conspirarán contra la ternura; lo remontará.
23:16

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, sábado 3 de octubre?

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