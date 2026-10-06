Por Redacción EC
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  • ARIES (marzo 21-abril 20) 

  • Trabajo y negocios: resolverá las fallas de otros para cumplir con un trabajo delicado y tendrá éxito.
  • Amor: una situación confusa en la pareja generará dudas pero todo quedará aclarado.
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  • TAURO (abril 21-mayo 20) 

  • Trabajo y negocios: negocios nuevos necesitarán de su talento y demostrará todo lo que puede dar.
  • Amor: compartirá dulces vivencias con la persona menos pensada y el romance surgirá.
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  • GÉMINIS (mayo 21-junio 21) 

  • Trabajo y negocios: activará un proyecto o negocio estancado y los resultados serán positivos.
  • Amor: su encanto llamará la atención de una bella persona y se acercará; posible romance.
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  • CÁNCER (junio 22-julio 22) 

  • Trabajo y negocios: tomará iniciativas relacionadas con la capacitación para generar avances.
  • Amor: en un encuentro, su intuición le guiará para conocer a la persona más interesante.
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  • LEO (julio 23-agosto 22) 

  • Trabajo y negocios: su capacidad ejecutiva será desafiada por cambios drásticos a último momento.
  • Amor: las ideas fijas le llevarán a cometer errores en la pareja, pero las superará.
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  • VIRGO (agosto 23-septiembre 22) 

  • Trabajo y negocios: ignorará las críticas y con carácter hallará el camino que conduce al éxito.
  • Amor: con calma y sin prejuicios, una persona será atraída por su adorable encanto.
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  • LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

 

  • Trabajo y negocios: momento para ocuparse de las cobranzas demoradas; tendrá éxito.
  • Amor: terminarán las dudas y renacerá la confianza. La pareja lo disfrutará.
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  • ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21) 

  • Trabajo y negocios: gente importante valorará su talento y el entorno le elogiará.
  • Amor: experimentará inquietud por la cercanía de una ex pareja pero no habrá contacto.
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  • SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21) 

  • Trabajo y negocios: pasará a través de los obstáculos y avanzará hacia el éxito.
  • Amor: su carácter optimista despertará sonrisas en alguien que cree distante y algo iniciará.
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  • CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20) 

  • Trabajo y negocios: una situación difícil será resuelta con su gran sagacidad.
  • Amor: disipará alguna tristeza saliendo a divertirse y tal vez conozca a alguien agradable.
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  • ACUARIO (enero 21-febrero 19) 

  • Trabajo y negocios: dará la respuesta que nadie espera y el proyecto o negocio avanzará.
  • Amor: hallará el refugio o lugar perfecto que cobije a la pareja y los días felices surgirán.
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  • PISCIS (febrero 20-marzo 20) 

  • • Trabajo y negocios: verá debilidades en un proyecto o negocio que se vende como excelente.
  • • Amor: salir del aislamiento será la mejor idea para mirar en derredor y ver a una bella persona.
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  • SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: FELIZ Y CONFIADA CUANDO EL MUNDO REFLEJA JUSTICIA Y BIENESTAR PARA TODOS.
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Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, miércoles 7 de octubre?

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