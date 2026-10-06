22:32
- ARIES (marzo 21-abril 20)
- • Trabajo y negocios: resolverá las fallas de otros para cumplir con un trabajo delicado y tendrá éxito.
- • Amor: una situación confusa en la pareja generará dudas pero todo quedará aclarado.
22:32
- TAURO (abril 21-mayo 20)
- • Trabajo y negocios: negocios nuevos necesitarán de su talento y demostrará todo lo que puede dar.
- • Amor: compartirá dulces vivencias con la persona menos pensada y el romance surgirá.
22:31
- GÉMINIS (mayo 21-junio 21)
- • Trabajo y negocios: activará un proyecto o negocio estancado y los resultados serán positivos.
- • Amor: su encanto llamará la atención de una bella persona y se acercará; posible romance.
22:31
- CÁNCER (junio 22-julio 22)
- • Trabajo y negocios: tomará iniciativas relacionadas con la capacitación para generar avances.
- • Amor: en un encuentro, su intuición le guiará para conocer a la persona más interesante.
22:31
- LEO (julio 23-agosto 22)
- • Trabajo y negocios: su capacidad ejecutiva será desafiada por cambios drásticos a último momento.
- • Amor: las ideas fijas le llevarán a cometer errores en la pareja, pero las superará.
22:30
- VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
- • Trabajo y negocios: ignorará las críticas y con carácter hallará el camino que conduce al éxito.
- • Amor: con calma y sin prejuicios, una persona será atraída por su adorable encanto.
22:30
- LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
- • Trabajo y negocios: momento para ocuparse de las cobranzas demoradas; tendrá éxito.
- • Amor: terminarán las dudas y renacerá la confianza. La pareja lo disfrutará.
22:29
- ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
- • Trabajo y negocios: gente importante valorará su talento y el entorno le elogiará.
- • Amor: experimentará inquietud por la cercanía de una ex pareja pero no habrá contacto.
22:29
- SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
- • Trabajo y negocios: pasará a través de los obstáculos y avanzará hacia el éxito.
- • Amor: su carácter optimista despertará sonrisas en alguien que cree distante y algo iniciará.
22:29
- CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
- • Trabajo y negocios: una situación difícil será resuelta con su gran sagacidad.
- • Amor: disipará alguna tristeza saliendo a divertirse y tal vez conozca a alguien agradable.
22:28
- ACUARIO (enero 21-febrero 19)
- • Trabajo y negocios: dará la respuesta que nadie espera y el proyecto o negocio avanzará.
- • Amor: hallará el refugio o lugar perfecto que cobije a la pareja y los días felices surgirán.
22:28
- PISCIS (febrero 20-marzo 20)
- • Trabajo y negocios: verá debilidades en un proyecto o negocio que se vende como excelente.
- • Amor: salir del aislamiento será la mejor idea para mirar en derredor y ver a una bella persona.
22:28
- SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: FELIZ Y CONFIADA CUANDO EL MUNDO REFLEJA JUSTICIA Y BIENESTAR PARA TODOS.
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