Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
20:53
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
- Trabajo y negocios: notará que el entorno abriga temores por un cambio, pero los calmará.
- Amor: a lo previsible de todos los días, vencerá el aburrimiento tomando iniciativas.
20:51
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
- Trabajo y negocios: un desacuerdo no lo dejará conforme, sus cambios no se comprenderán.
- Amor: momento para dejar atrás esa idea de ganar las discusiones o su pareja no lo apoyará.
20:30
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
- Trabajo y negocios: superará dificultades que vencieron a otros y un proyecto verá la luz.
- Amor: la ternura y un sentimiento protector serán vitales para una nueva relación.
20:29
SAGITARIO (noviembre22-diciembre21)
- Trabajo y negocios: una oportunidad se distinguirá por ser la de mejor concreción.
- Amor: esta vez hará bien en confiar y acompañar a su pareja para tomar una decisión.
20:28
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
- Trabajo y negocios: respetará cierta formalidad y podrá generar nuevos negocios.
- Amor: una confusión disparará actitudes graciosas y enredos; todo se aclarará.
20:28
- Trabajo y negocios: tomará acciones audaces y siempre estará un paso adelante en la actividad.
- Amor: su pareja le confiará un secreto para guardar sobre una persona del entorno.
20:27
- Trabajo y negocios: alcanzará las metas y su esfuerzo será destacado por mejorar las cosas.
- Amor: acordará dejar de distraerse y concentrarse en lo que le hace feliz en la pareja.
20:25
- SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: REBELDE CONTRA LA AUTORIDAD PERO ES LIBRE PARA EXPRESARSE CON SUTILEZA.
20:25
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