Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC
20:53

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

  • Trabajo y negocios: notará que el entorno abriga temores por un cambio, pero los calmará. 
  • Amor: a lo previsible de todos los días, vencerá el aburrimiento tomando iniciativas.
20:51

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

  • Trabajo y negocios: un desacuerdo no lo dejará conforme, sus cambios no se comprenderán. 
  • Amor: momento para dejar atrás esa idea de ganar las discusiones o su pareja no lo apoyará.
20:30

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

  • Trabajo y negocios: superará dificultades que vencieron a otros y un proyecto verá la luz. 
  • Amor: la ternura y un sentimiento protector serán vitales para una nueva relación.
20:29

SAGITARIO (noviembre22-diciembre21)

  • Trabajo y negocios: una oportunidad se distinguirá por ser la de mejor concreción. 
  • Amor: esta vez hará bien en confiar y acompañar a su pareja para tomar una decisión.
20:28

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

  • Trabajo y negocios: respetará cierta formalidad y podrá generar nuevos negocios.  
  • Amor: una confusión disparará actitudes graciosas y enredos; todo se aclarará.
20:28

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

  • Trabajo y negocios: tomará acciones audaces y siempre estará un paso adelante en la actividad.
  • Amor: su pareja le confiará un secreto para guardar sobre una persona del entorno.
20:27

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

  • Trabajo y negocios: alcanzará las metas y su esfuerzo será destacado por mejorar las cosas. 
  • Amor: acordará dejar de distraerse y concentrarse en lo que le hace feliz en la pareja.
20:25
  • SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: REBELDE CONTRA LA AUTORIDAD PERO ES LIBRE PARA EXPRESARSE CON SUTILEZA.
20:25

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, miércoles 25 de marzo?

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