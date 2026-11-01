05:02
- Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy, domingo 25 de octubre.
05:01
- ARIES (marzo 21-abril 20)
- • Amor: con momentos gratos y plenos de calidez, los temas difíciles en la pareja se resolverán.
- • Salud: cualquier exceso no será bueno.
- • Sorpresa: compromiso incumplido.
05:00
- TAURO (abril 21-mayo 20)
- • Amor: las excusas no servirán a la hora de la diversión y alguien inesperado amará su compañía.
- • Salud: un control será oportuno.
- • Sorpresa: datos que cambian planes.
05:00
- GÉMINIS (mayo 21-junio 21)
- • Amor: la indiferencia podría ser la enfermedad que arruine una relación, pero estará alerta.
- • Salud: se ayudará si camina y se ejercita.
- • Sorpresa: encuentro fortuito.
04:59
- CÁNCER (junio 22-julio 22)
- • Amor: el gesto obstinado mostrará que no quiere dialogar, pero sí desea recibir más afecto.
- • Salud: una consulta dará tranquilidad.
- • Sorpresa: participará de un éxito.
04:58
- LEO (julio 23-agosto 22)
- • Amor: momento para estar alerta, una relación podría convertirse en incómoda si facilita la rutina.
- • Salud: hidratarse bien le ayudará.
- • Sorpresa: le confesarán admiración.
04:58
- VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
- • Amor: los asuntos de otros podrían interferir en la relación; momento para concentrarse.
- • Salud: será favorable evitar excesos.
- • Sorpresa: afinidad inesperada.
04:57
- LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
- • Amor: decir la verdad no hiere la relación, sino más bien la enfrenta a un nuevo desafío.
- • Salud: el nerviosismo se disipará.
- • Sorpresa: ráfaga de buena fortuna.
04:57
- ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
- • Amor: alguien percibirá su agradable encanto y con o sin excusas querrá conocerle.
- • Salud: un control será oportuno.
- • Sorpresa: llega respuesta demorada.
04:55
- SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
- • Amor: la relación pasará dificultades pero el romance mostrará una gran calidez.
- • Salud: un riesgo será evitado.
- • Sorpresa: gracioso malentendido.
04:55
- CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
- • Amor: la comunicación en la pareja necesitará ser renovada con iniciativas audaces.
- • Salud: una consulta traerá alivio.
- • Sorpresa: un misterio se esclarece.
04:53
- ACUARIO (enero 21-febrero 19)
- • Amor: momento propicio para las parejas o para los que desean entablar una nueva relación.
- • Salud: el estado general será bueno.
- • Sorpresa: un encuentro se posterga.
04:53
- PISCIS (febrero 20-marzo 20)
- • Amor: la relación podría ser afectada por conflictos de otras parejas pero no dejará que suceda.
- • Salud: cierta dolencia se disipará.
- • Sorpresa: lo flexible vencerá a lo rígido.
04:52
- SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: VALIENTE. LAS DIFICULTADES LE ESTIMULAN Y DISFRUTA DIRIGIR EL TRABAJO.
04:51
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, domingo 1 de noviembre?
Seguir temas
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, domingo 1 de noviembre?
• Revisa aquí el horóscopo del sábado 31 de octubre