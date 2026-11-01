Por Redacción EC
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  • Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy, domingo 25 de octubre.
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  • ARIES (marzo 21-abril 20)

  • • Amor: con momentos gratos y plenos de calidez, los temas difíciles en la pareja se resolverán.
  • • Salud: cualquier exceso no será bueno.
  • • Sorpresa: compromiso incumplido.
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  • TAURO (abril 21-mayo 20)

  • • Amor: las excusas no servirán a la hora de la diversión y alguien inesperado amará su compañía.
  • • Salud: un control será oportuno.
  • • Sorpresa: datos que cambian planes.
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  • GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

  • • Amor: la indiferencia podría ser la enfermedad que arruine una relación, pero estará alerta.
  • • Salud: se ayudará si camina y se ejercita.
  • • Sorpresa: encuentro fortuito.
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  • CÁNCER (junio 22-julio 22)

  • • Amor: el gesto obstinado mostrará que no quiere dialogar, pero sí desea recibir más afecto.
  • • Salud: una consulta dará tranquilidad.
  • • Sorpresa: participará de un éxito.
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  • LEO (julio 23-agosto 22)

  • • Amor: momento para estar alerta, una relación podría convertirse en incómoda si facilita la rutina.
  • • Salud: hidratarse bien le ayudará.
  • • Sorpresa: le confesarán admiración.
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  • VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

  • • Amor: los asuntos de otros podrían interferir en la relación; momento para concentrarse.
  • • Salud: será favorable evitar excesos.
  • • Sorpresa: afinidad inesperada.
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  • LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

  • • Amor: decir la verdad no hiere la relación, sino más bien la enfrenta a un nuevo desafío.
  • • Salud: el nerviosismo se disipará.
  • • Sorpresa: ráfaga de buena fortuna.
04:57
  • ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

  • • Amor: alguien percibirá su agradable encanto y con o sin excusas querrá conocerle.
  • • Salud: un control será oportuno.
  • • Sorpresa: llega respuesta demorada.
04:55
  • SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

  • • Amor: la relación pasará dificultades pero el romance mostrará una gran calidez.
  • • Salud: un riesgo será evitado.
  • • Sorpresa: gracioso malentendido.
04:55
  • CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

  • • Amor: la comunicación en la pareja necesitará ser renovada con iniciativas audaces.
  • • Salud: una consulta traerá alivio.
  • • Sorpresa: un misterio se esclarece.
04:53
  • ACUARIO (enero 21-febrero 19)

  • • Amor: momento propicio para las parejas o para los que desean entablar una nueva relación.
  • • Salud: el estado general será bueno.
  • • Sorpresa: un encuentro se posterga.
04:53
  • PISCIS (febrero 20-marzo 20)

  • • Amor: la relación podría ser afectada por conflictos de otras parejas pero no dejará que suceda.
  • • Salud: cierta dolencia se disipará.
  • • Sorpresa: lo flexible vencerá a lo rígido.
04:52
  • SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: VALIENTE. LAS DIFICULTADES LE ESTIMULAN Y DISFRUTA DIRIGIR EL TRABAJO.
04:51

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, domingo 1 de noviembre?

Revi﻿sa aquí el horóscopo del sábado 31 de octubre

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
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