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- Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy, domingo 11 de octubre.
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- ARIES (marzo 21-abril 20)
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- • Amor: se animará a expresar aquello que guarda para resolver una situación difícil en la pareja.
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- • Salud: hará bien en correr o caminar.
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- • Sorpresa: surgirá una deuda.
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- TAURO (abril 21-mayo 20)
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- • Amor: la calidez renovará la relación y se percibirá en las miradas. Los encuentros serán inolvidables.
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- • Salud: dormirá sin interrupciones.
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- • Sorpresa: llega oportunidad.
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- GÉMINIS (mayo 21-junio 21)
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- • Amor: sus expectativas quedarán satisfechas con alguien que le propone un encuentro soñado.
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- • Salud: importante evitar excesos.
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- • Sorpresa: el entusiasmo se contagia.
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- CÁNCER (junio 22-julio 22)
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- • Amor: querrá dejar todo atrás y avanzar a otra etapa en la relación; se avecina nuevo comienzo.
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- • Salud: un desafío renovará su energía.
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- • Sorpresa: intromisión familiar.
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- LEO (julio 23-agosto 22)
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- • Amor: advertirá señales que indican que la relación necesita un replanteo; será sano y positivo.
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- • Salud: un chequeo será oportuno.
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- • Sorpresa: alguien será misterioso.
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- VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
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- • Amor: no será bueno olvidar la importancia de ciertos temas en la pareja y tendrá cuidado.
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- • Salud: el optimismo renovará su vigor.
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- • Sorpresa: encuentro fortuito.
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- LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
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- • Amor: surgirán momentos románticos en la pareja que llenarán de calidez cada encuentro.
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- • Salud: un estudio traerá alivio.
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- • Sorpresa: elogiarán su actitud.
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- ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
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- • Amor: su encanto se destacará allí donde decida ir y alguien querrá tener un encuentro.
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- • Salud: una consulta disipará dudas.
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- • Sorpresa: ausencia inesperada.
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- SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
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- • Amor: la vida social aumentará y tal vez sea para no hablar de algo delicado.
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- • Salud: un diagnóstico será el esperado.
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- • Sorpresa: conflicto repentino.
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- CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
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- • Amor: verá la necesidad de tener un diálogo sincero para fortalecer la relación.
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- • Salud: más gimnasia será mejor.
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- • Sorpresa: alguien será impuntual.
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- ACUARIO (enero 21-febrero 19)
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- • Amor: una persona impactará su corazón y querrá descubrir cuál es la principal afinidad.
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- • Salud: una dieta sana le hará bien.
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- • Sorpresa: viaje soñado.
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- PISCIS (febrero 20-marzo 20)
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- • Amor: expresará emociones que fortalecerán la pareja y permitirá que se confíen los secretos.
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- • Salud: iniciará ejercicios de fuerza.
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- • Sorpresa: regalo inesperado.
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- SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: INTELIGENTE Y CALCULADORA. SE ANTICIPA A LOS PENSAMIENTOS DE LOS DEMÁS.
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Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, domingo 11 de octubre?
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