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- Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy , domingo 25 de octubre.
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- ARIES (marzo 21-abril 20)
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- • Amor: viejos y nuevos conflictos se resolverán y la calidez volverá a generar la armonía faltante.
- • Salud: se relaja y descansa mejor.
- • Sorpresa: deseo cumplido.
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- TAURO (abril 21-mayo 20)
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- • Amor: ciertas actitudes mejorarán y alguien se acercará. Posible romance o reconciliación.
- • Salud: administrará bien el esfuerzo.
- • Sorpresa: viaje postergado.
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- GÉMINIS (mayo 21-junio 21)
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- • Amor: el manejo del dinero creará tensiones en la pareja, pero se resolverán si establece reglas.
- • Salud: una dolencia se aliviará.
- • Sorpresa: alguien será bienvenido.
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- CÁNCER (junio 22-julio 22)
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- • Amor: comprenderá un error cometido por el otro y aceptará disculpas; la calidez se reforzará.
- • Salud: una dieta sana ayudará.
- • Sorpresa: cambio inesperado.
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- LEO (julio 23-agosto 22)
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- • Amor: alguna actitud egoísta provocará discusiones en la pareja y la relación dejará de ser armoniosa.
- • Salud: un control será oportuno.
- • Sorpresa: momento conmovedor.
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- VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
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- • Amor: un asunto de la pareja le desvela pero al amanecer, se resolverá cuando menos lo espere.
- • Salud: una molestia se disipará.
- • Sorpresa: cruzará un límite.
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- LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
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- • Amor: la armonía se afectará si las discusiones ocupan el tiempo de la pareja; atención.
- • Salud: el gimnasio renovará la energía.
- • Sorpresa: lección aprendida.
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- ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
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- • Amor: tendrá el carácter para desactivar las habladurías y vivir el cálido romance.
- • Salud: molestias por alergia se disipan.
- • Sorpresa: visita inesperada.
02:39
- SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
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- • Amor: habrá un encuentro en el que alguien le impactará y será algo inolvidable.
- • Salud: comenzará con otro deporte.
- • Sorpresa: recuperará algo perdido.
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- CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
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- • Amor: parecerá difícil pero logrará recomponer las cosas y la calidez se renovará.
- • Salud: un dolor ya no molestará.
- • Sorpresa: alguien será audaz.
02:38
- ACUARIO (enero 21-febrero 19)
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- • Amor: un malentendido alterará la fluidez en la pareja, pero al aclararlo la armonía volverá.
- • Salud: un chequeo será oportuno.
- • Sorpresa: un plan cambiará sobre la marcha.
02:38
- PISCIS (febrero 20-marzo 20)
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- • Amor: la solidez de la pareja será reforzada por iniciativas audaces y encuentros divertidos.
- • Salud: sentirá una gran mejora.
- • Sorpresa: elogio inesperado.
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Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, domingo 25 de octubre?
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