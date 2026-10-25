Por Redacción EC
02:46
  • Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy , domingo 25 de octubre.
02:45
  • ARIES (marzo 21-abril 20)
  • • Amor: viejos y nuevos conflictos se resolverán y la calidez volverá a generar la armonía faltante.
  • • Salud: se relaja y descansa mejor.
  • • Sorpresa: deseo cumplido.
02:45
  • TAURO (abril 21-mayo 20)
  • • Amor: ciertas actitudes mejorarán y alguien se acercará. Posible romance o reconciliación.
  • • Salud: administrará bien el esfuerzo.
  • • Sorpresa: viaje postergado.
02:44
  • GÉMINIS (mayo 21-junio 21)
  • • Amor: el manejo del dinero creará tensiones en la pareja, pero se resolverán si establece reglas.
  • • Salud: una dolencia se aliviará.
  • • Sorpresa: alguien será bienvenido.
02:44
  • CÁNCER (junio 22-julio 22)
  • • Amor: comprenderá un error cometido por el otro y aceptará disculpas; la calidez se reforzará.
  • • Salud: una dieta sana ayudará.
  • • Sorpresa: cambio inesperado.
02:42
  • LEO (julio 23-agosto 22)
  • • Amor: alguna actitud egoísta provocará discusiones en la pareja y la relación dejará de ser armoniosa.
  • • Salud: un control será oportuno.
  • • Sorpresa: momento conmovedor.
02:41
  • VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
  • • Amor: un asunto de la pareja le desvela pero al amanecer, se resolverá cuando menos lo espere.
  • • Salud: una molestia se disipará.
  • • Sorpresa: cruzará un límite.
02:41
  • LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
  • • Amor: la armonía se afectará si las discusiones ocupan el tiempo de la pareja; atención.
  • • Salud: el gimnasio renovará la energía.
  • • Sorpresa: lección aprendida.
02:40
  • ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
  • • Amor: tendrá el carácter para desactivar las habladurías y vivir el cálido romance.
  • • Salud: molestias por alergia se disipan.
  • • Sorpresa: visita inesperada.
02:39
  • SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
  • • Amor: habrá un encuentro en el que alguien le impactará y será algo inolvidable.
  • • Salud: comenzará con otro deporte.
  • • Sorpresa: recuperará algo perdido.
02:39
  • CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
  • • Amor: parecerá difícil pero logrará recomponer las cosas y la calidez se renovará.
  • • Salud: un dolor ya no molestará.
  • • Sorpresa: alguien será audaz.
02:38
  • ACUARIO (enero 21-febrero 19)
  • • Amor: un malentendido alterará la fluidez en la pareja, pero al aclararlo la armonía volverá.
  • • Salud: un chequeo será oportuno.
  • • Sorpresa: un plan cambiará sobre la marcha.
02:38
  • PISCIS (febrero 20-marzo 20)
  • • Amor: la solidez de la pareja será reforzada por iniciativas audaces y encuentros divertidos.
  • • Salud: sentirá una gran mejora.
  • • Sorpresa: elogio inesperado.
02:36

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, domingo 25 de octubre?

Revi﻿sa aquí el horóscopo del sábado 24 de octubre

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?