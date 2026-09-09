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Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy, jueves 10 de setiembre.
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- ARIES (marzo 21-abril 20)
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- • Trabajo y negocios: el avance de un proyecto o negocio producirá expectativas positivas en el entorno.
- • Amor: dejará de lado la timidez y la inhibición y se acercará a la persona que desea.
23:50
- TAURO (abril 21-mayo 20)
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- • Trabajo y negocios: se encontrará con un escenario tan dinámico que le hará perder la paciencia.
- • Amor: algún familiar creará cierta confusión pero aplicará su carácter y será superada.
23:49
- GÉMINIS (mayo 21-junio 21)
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- • Trabajo y negocios: un negocio nuevo facilitará que el ingreso crezca y otorgue oportunidades.
- • Amor: su encanto estará irresistible y alguien del entorno quedará gratamente impactado.
23:48
- CÁNCER (junio 22-julio 22)
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- • Trabajo y negocios: tomará iniciativas audaces que sorprenderán al entorno por sus resultados.
- • Amor: no será buena idea dejarse llevar por impulsos, el momento indica que debe dialogar.
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- LEO (julio 23-agosto 22)
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- • Trabajo y negocios: momento propicio para iniciar ese emprendimiento soñado y crear algo nuevo.
- • Amor: alguien descubrirá los aspectos sensibles de su encanto y se lo hará saber.
23:48
- VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
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- • Trabajo y negocios: le irá bien si ignora las críticas malintencionadas y se concentra.
- • Amor: los momentos románticos aumentarán hasta en los ámbitos más inesperados.
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- LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
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- • Trabajo y negocios: la cooperación del entorno permitirá cumplir con las tareas atrasadas.
- • Amor: su capacidad para agradar impactará en esa persona que tanto desea conocer.
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- ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
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- • Trabajo y negocios: tendrá los recursos para neutralizar a rivales o gente poco idónea.
- • Amor: se podría poner en una situación incómoda si frecuenta relaciones del pasado.
23:46
- SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
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- • Trabajo y negocios: su optimismo será criticado por gente que no entiende su eficacia.
- • Amor: momento para recuperar la iniciativa con gestos amorosos que encienden el romance.
23:46
- CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
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- • Trabajo y negocios: tendrá coraje para pedir el apoyo para concretar su proyecto.
- • Amor: vencerá la rutina con iniciativas para mejorar la pareja y crear momentos divertidos.
23:46
- ACUARIO (enero 21-febrero 19)
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- • Trabajo y negocios: aunque surjan obstáculos, los vencerá con acciones que serán un éxito.
- • Amor: el lenguaje íntimo de la pareja favorecerá que la relación crezca en calidez y armonía.
23:43
- PISCIS (febrero 20-marzo 20)
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- • Trabajo y negocios: su capacidad creativa sorprenderá a la gente demasiado exigente.
- • Amor: una situación conflictiva leobligará a poner límites a entrometidos o familiares.
23:42
- SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: TEMPERAMENTAL Y FUERTE PERO DISPUESTA A OBTENER LO MEJOR DE SUS INICIATIVAS.
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Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, jueves 10 de setiembre?
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