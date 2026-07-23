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Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy, jueves 23 de julio.
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- ARIES (marzo 21-abril 20)
- • Trabajo y negocios: resolverá los problemas que retrasan el avance de proyectos y habrá éxito.
- • Amor: surgirá la necesidad de compartir más tiempo en pareja y ganar en calidez.
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- TAURO (abril 21-mayo 20)
- • Trabajo y negocios: iniciativas inteligentes generarán cambios que facilitan trabajos con beneficios.
- • Amor: habrá opiniones encontradas y malentendidos pero no empañarán la relación.
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- GÉMINIS (mayo 21-junio 21)
- • Trabajo y negocios: una situación complicada dará un vuelco y resultará una idea genial, positiva.
- • Amor: momento propicio para mejorar la comunicación y evitar los desencuentros.
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- CÁNCER (junio 22-julio 22)
- • Trabajo y negocios: mucho esfuerzo llega a su fin y llegan los beneficios; oportunidad para mejorar.
- • Amor: los momentos íntimos se sumarán y harán crecer la calidez; la armonía surgirá.
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- LEO (julio 23-agosto 22)
- • Trabajo y negocios: una oportunidad perdida podría poner en riesgo las metas pero las alcanzará.
- • Amor: aunque no sea su estilo, una iniciativa audaz permitirá concretar una nueva relación.
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- VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
- • Trabajo y negocios: gente influyente elogiará su capacidad para resolver problemas y avanzar.
- • Amor: la persona que menos imagina pero parece interesante comenzará a acercarse.
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- LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
- • Trabajo y negocios: un plan no se concretará pero no deja de ofrecer elementos brillantes.
- • Amor: momento para no ahorrar las muestras de afecto y comprobar que todo mejorará.
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- ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
- • Trabajo y negocios: una situación podría salirse de control, pero con carácter la corregirá.
- • Amor: las vivencias compartidas serán el estímulo para crear un cálido romance.
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- SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
- • Trabajo y negocios: ciertos rumores crearán inestabilidad pero su trabajo resaltará.
- • Amor: descubrirá una agradable afinidad con una persona y un romance será posible.
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- CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
- • Trabajo y negocios: circunstancias favorables concretarán el negocio más soñado.
- • Amor: un rasgo de desconfianza se convertirá en una traba para la vida de la pareja.
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- ACUARIO (enero 21-febrero 19)
- • Trabajo y negocios: una situación complicada le obligará a actuar con cuidado y la resolverá.
- • Amor: el ansia de atención plena en la relación provocará molestias antes que armonía.
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- PISCIS (febrero 20-marzo 20)
- • Trabajo y negocios: momento oportuno para iniciar proyectos nuevos que mejorarán las cosas.
- • Amor: de modo inesperado surgirá una mutua atracción con la persona menos imaginada.
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- SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: DIVERTIDA, JOVIAL Y DE VIDA AFECTIVA INTENSA PERO A VECES SUFRE DESENGAÑOS.
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Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, jueves 23 de julio?
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