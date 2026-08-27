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Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy, jueves 27 de agosto.
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- ARIES (marzo 21-abril 20)
• Trabajo y negocios: no será conveniente apoyarse en terceros que no dan pruebas de ser confiables.
• Amor: momentos de plenitud y disfrute por su encanto desplegado en la relación.
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- TAURO (abril 21-mayo 20)
- • Trabajo y negocios: negocios o proyectos que están estancados comenzarán a avanzar y prosperar.
- • Amor: surgirán momentos de incomodidad en la relación pero serán superados.
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- GÉMINIS (mayo 21-junio 21)
- • Trabajo y negocios: alcanzará el equilibrio deseado y el trabajo avanzará firme, de acuerdo al plan.
- • Amor: alguien interesante se acercará a su entorno para concretar un encuentro.
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- CÁNCER (junio 22-julio 22)
- • Trabajo y negocios: las circunstancias sugieren no compartir sus proyectos con cierta gente.
- • Amor: un encuentro fortuito se convertirá en un momento romántico inolvidable.
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- LEO (julio 23-agosto 22)
- • Trabajo y negocios: ya no perderá el tiempo en discusiones y se concentrará en su proyecto.
- • Amor: los malentendidos complicarán la relación, pero finalmente, todo será aclarado.
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- VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
- • Trabajo y negocios: momento para dejarse guiar por la intuición y hallar el rumbo exitoso.
- • Amor: roces y desacuerdos serán inevitables para madurar y crecer en la relación.
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- LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
- • Trabajo y negocios: se anticipará a los problemas, logrará metas y habrá beneficios.
- • Amor: su encanto facilitará la comunicación que surgirá con gestos y sin palabras.
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- ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
- • Trabajo y negocios: cambios drásticos y situaciones dinámicas le llevarán al éxito.
- • Amor: aunque parezca que la relación tambalea, valorará todo lo vivido y compartido.
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- SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
- • Trabajo y negocios: un cambio traerá problemas pero será una buena oportunidad.
- • Amor: en un encuentro inesperado surgirá el romance con alguien que cree distante.
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- CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
- • Trabajo y negocios: su capacidad para generar confianza convencerá a su entorno.
- • Amor: situaciones difíciles generarán la madurez y seguridad que necesita la pareja.
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- ACUARIO (enero 21-febrero 19)
- • Trabajo y negocios: su tenacidad dará seguridad a los demás para insistir con nuevos proyectos.
- • Amor: surgirá la posibilidad de un romance y éste no se hará esperar. Esté alerta.
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- PISCIS (febrero 20-marzo 20)
- • Trabajo y negocios: tomará las decisiones correctas y un nuevo negocio o proyecto será excelente.
- • Amor: aunque crea que el amor a primera vista no existe, prepárese a vivirlo.
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- SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: PROTECTORA Y SOLÍCITA CON LOS QUE AMA. LE GUSTAN LOS GRANDES IDEALES.
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Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, jueves 27 de agosto?
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