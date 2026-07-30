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Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy, jueves 30 de julio.
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- ARIES (marzo 21-abril 20)
- • Trabajo y negocios: tomará iniciativas, dejará atrás ideas obsoletas y cumplirá metas con éxito.
- • Amor: la calidez mutua será el elemento que cohesiona la relación y la hace feliz.
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- TAURO (abril 21-mayo 20)
- • Trabajo y negocios: el entorno laboral mejorará y facilita las tareas; la cooperación aumentará.
- • Amor: se avecina un romance que se concretará cuando menos lo espere y será inolvidable.
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- GÉMINIS (mayo 21-junio 21)
- • Trabajo y negocios: provocará las acciones correctas y avanzará. Su habilidad crecerá.
- • Amor: surgirá un encuentro que le sorprenderá con alguien cuyo encanto no dejará pasar.
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- CÁNCER (junio 22-julio 22)
- • Trabajo y negocios: sus logros no serán ignorados, gente influyente hará una recomendación.
- • Amor: descubrirá que la armonía no es algo difícil de lograr; la paciencia con afecto ayudará.
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- LEO (julio 23-agosto 22)
- • Trabajo y negocios: podría surgir un altibajo económico pero no alterará los planes. Nuevo proyecto.
- • Amor: alguna actitud marcada por la impulsividad afectará a la relación pero se revertirá.
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- VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
- • Trabajo y negocios: se avecinan desacuerdos que afectarían planes pero nada ocurrirá.
- • Amor: tendrá atenciones con una bella persona y la respuesta será una caricia para el alma.
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- LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
- • Trabajo y negocios: pondrá en acción una idea audaz y los buenos resultados acompañarán.
- • Amor: cierta indiferencia en la relación hará necesaria una charla; todo saldrá bien.
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- ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
- • Trabajo y negocios: momento para considerar préstamos o aportes; posible éxito.
- • Amor: una discusión no empañará un hermoso encuentro, al contrario, lo potenciará.
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- SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
- • Trabajo y negocios: su trabajo será muy bien ponderado y nominado a un premio.
- • Amor: superar una situación difícil hará que la pareja salga fortalecida. Nuevo comienzo.
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- CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
- • Trabajo y negocios: tomará iniciativas, dejará de lado lo viejo y dará lugar a lo nuevo.
- • Amor: una ex pareja estará cerca pero le marcará los límites que conviene no cruzar.
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- ACUARIO (enero 21-febrero 19)
- • Trabajo y negocios: cierta situación exigirá iniciativas creativas y esfuerzo inteligente.
- • Amor: el secreto para un romance estable estará en el cuidado de ese amor, día a día.
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- PISCIS (febrero 20-marzo 20)
- • Trabajo y negocios: descubrirá el valor de los viejos contactos, serán la solución a un problema.
- • Amor: un viejo rencor quedará atrás y da paso a la calidez que generará dulce armonía.
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- SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: NADA TÍMIDA Y MUY EMOTIVA. DE GRAN RIQUEZA INTERIOR Y APEGADA A LA FAMILIA.
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Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, jueves 30 de julio?
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