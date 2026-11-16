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- Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy, lunes 16 de noviembre.
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- ARIES (marzo 21-abril 20)
- • Trabajo y negocios: momento favorable para dedicarse a esos proyectos que necesitan terminarse.
- • Amor: habrá malentendidos en la pareja pero se aclaran con afecto y la calidez aumentará.
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- TAURO (abril 21-mayo 20)
- • Trabajo y negocios: surgirán complicaciones inesperadas, pero manejará las cosas con habilidad.
- • Amor: un conflicto quedará zanjado y la armonía en la relación resolverá diferencias.
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- GÉMINIS (mayo 21-junio 21)
- • Trabajo y negocios: una nueva actividad exigirá una capacidad que no todos poseen; tendrá éxito.
- • Amor: un encuentro le permitirá ver en una persona las cosas tal como son y no idealizar.
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- CÁNCER (junio 22-julio 22)
- • Trabajo y negocios: algunos desacuerdos con su proyecto o negocio le pondrán en alerta.
- • Amor: conocerá a alguien con quien querrá un encuentro y soñar con un posible romance.
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- LEO (julio 23-agosto 22)
- • Trabajo y negocios: comenzará a concretarse cierta bonanza por su trabajo bien considerado.
- • Amor: las actitudes rígidas y discusiones causarán dificultades en la pareja pero se superarán.
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- VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
- • Trabajo y negocios: momento favorable para los proyectos personales o trabajos nuevos.
- • Amor: con simpatía logrará captar la atención de esa persona que tanto desea conocer.
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- LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
- • Trabajo y negocios: un entorno descuidado causará problemas que superará con ayuda.
- • Amor: su cálido encanto será percibido por alguien interesante; posible romance.
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- ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
- • Trabajo y negocios: su proyecto o negocio será objetado pero no querrá hacer cambios.
- • Amor: alguien a quien le toca recibir será esa persona de la que comenzará a enamorarse.
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- SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
- • Trabajo y negocios: momento favorable para analizar créditos o ayuda financiera.
- • Amor: una revelación sanará heridas del pasado y fortalecerá la calidez de la pareja.
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- CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
- • Trabajo y negocios: una mala asignación de recursos derivarán en aumento de gastos.
- • Amor: un simple gesto dará lugar a una fuerte atracción hacia una agradable persona.
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- ACUARIO (enero 21-febrero 19)
- • Trabajo y negocios: recuperará la confianza del entorno y comenzará una sucesión de éxitos.
- • Amor: la calidez crecerá en el encuentro más agradable y deseado; estará irresistible.
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- PISCIS (febrero 20-marzo 20)
- • Trabajo y negocios: aunque las metas parezcan muy altas tendrá la plena certeza para alcanzarlas.
- • Amor: un encuentro se convertirá en la más deseada vivencia con alguien muy especial.
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- SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: NECESITADA DE UNA PAREJA QUE ESTÉ EN ARMONÍA CON LO FÍSICO Y LO ESPIRITUAL.
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Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, lunes 16 de noviembre?
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