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- Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy, lunes 23 de noviembre.
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- ARIES (marzo 21- abril 20)
- • Trabajo y negocios: una decisión apresurada podría afectar el avance de un negocio o proyecto.
- • Amor: su irresistible encanto será apreciado por alguien interesante; posible romance.
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- TAURO (abril 21-mayo 20)
- • Trabajo y negocios: su experiencia será valorada al considerar ideas nuevas para un proyecto.
- • Amor: alguien alterará su apacible mundo con pequeñas atenciones que serán irresistibles.
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- GÉMINIS (mayo 21-junio 21)
- • Trabajo y negocios: expresará su disconformidad con un proyecto y en el entorno habrá dudas.
- • Amor: un conflicto que cree resuelto surgirá en una discusión; una herida no ha sanado.
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- CÁNCER (junio 22-julio 23)
- • Trabajo y negocios: le parecerá que los demás están equivocados y que tiene todas las respuestas.
- • Amor: momento propicio para trabajar el perdón y dar una nueva oportunidad.
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- LEO (julio 24-agosto 23)
- • Trabajo y negocios: se producirá esa oportunidad tan buscada que traerá interesantes beneficios.
- • Amor: no podrá pasar por alto el encanto de cierta persona y deseará un encuentro.
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- VIRGO (agosto 24-septiembre 23)
- • Trabajo y negocios: una circunstancia alterará la situación económica pero abrirá otros caminos.
- • Amor: expresará sentimientos con fluidez a una bella persona y el romance crecerá.
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- LIBRA (septiembre 24-octubre 22)
- Trabajo y negocios: resolverá los problemas que afectan sus proyectos y las cosas mejorarán.
- • Amor: superará momentos de confusión y sufrimiento en la pareja con entendimiento.
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- ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)
- • Trabajo y negocios: alguien insistirá con un proyecto desechado pero verá lo positivo.
- • Amor: familiares o amigos incomodarán a la relación y su respuesta será inesperada.
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- SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)
- • Trabajo y negocios: un evento será la clave para hacer crecer resultados positivos.
- • Amor: la cercanía de cierta persona le llenará de entusiasmo y el romance será posible.
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- CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
- • Trabajo y negocios: resolverá una crisis con un proyecto nuevo y todos cooperarán.
- • Amor: una actitud comprensiva hará que la relación crezca y se permita una nueva etapa.
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- ACUARIO (enero 21-febrero 19)
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- • Trabajo y negocios: un proyecto que cree que no tiene esperanza resultará transformador.
- • Amor: no hará alguna cosa bien y no se lo reprocharán pero verán que hace un gran esfuerzo.
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- PISCIS (febrero 20-marzo20)
- • Trabajo y negocios: superará todos los obstáculos y las cosas comenzarán a fluir; llega beneficio.
- • Amor: la relación pasará por una crisis saludable que traerá una agradable renovación.
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- SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: NECESITADA DE AFECTO PARA MOSTRAR SENTIMIENTOS QUE MANTIENE OCULTOS.
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Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, lunes 23 de noviembre?
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