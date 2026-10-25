23:43
- ARIES (marzo 21-abril 20)
- • Trabajo y negocios: aunque no parezca, alguien traerá propuesta que conviene escuchar e implementar.
- • Amor: descubrirá en un encuentro que hay más afinidades; posible romance.
23:43
- TAURO (abril 21-mayo 20)
- • Trabajo y negocios: le criticarán porque hace un control de gastos, pero les demostrará sus motivos.
- • Amor: la creciente afinidad con cierta persona renovará su expectativa romántica.
23:42
- GÉMINIS (mayo 21-junio 21)
- • Trabajo y negocios: momento para actuar con celeridad y resolver los problemas pendientes.
- • Amor: su encanto dará paso a la seducción en un encuentro fortuito; posible romance.
23:42
- CÁNCER (junio 22-julio 22)
- • Trabajo y negocios: querrá hacer avanzar un negocio o proyecto pero cierta gente pondrá trabas.
- • Amor: dejará de lado la timidez y una persona descubrirá su rasgo más amable.
23:41
- LEO (julio 23-agosto 22)
- • Trabajo y negocios: surgirá una dificultad económica inesperada pero con carácter la revertirá.
- • Amor: la pareja vivirá la disyuntiva de optar por lo seguro o con audacia, pasar a otra etapa.
23:41
- VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
- • Trabajo y negocios: al principio, sus críticas incomodarán pero los hechos le dan la razón.
- • Amor: los sentimientos negativos serán disipados con iniciativas de gran ternura.
23:41
- LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
- • Trabajo y negocios: los compromisos se suman y pondrá en riesgo el cumplimiento de un plazo.
- • Amor: cundirá el desconcierto en la pareja por discusiones sin fin; habrá que dialogar.
23:40
- ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
- • Trabajo y negocios: vendrán personas capacitadas para concretar un plan audaz.
- • Amor: deseará concretar un encuentro con una persona que idealiza para conocerla tal como es.
23:40
- SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
- • Trabajo y negocios: cierta iniciativa no resultará pero dejará las bases para mejorar.
- • Amor: un desacuerdo en la relación podría causar alejamiento pero aislarse no será bueno.
23:39
- CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
- • Trabajo y negocios: una tarea en especial requerirá de toda su creatividad.
- • Amor: un viaje planeado en el pasado, será la clave para que la calidez se renueve la pareja.
23:39
- ACUARIO (enero 21-febrero 19)
- • Trabajo y negocios: detectará las fallas que afectan los proyectos y arriesgan el esfuerzo.
- • Amor: alguien le sorprenderá con una expresión de sentimientos y se sentirá de maravilla.
23:39
- PISCIS (febrero 20-marzo 20)
- • Trabajo y negocios: la situación económica mejorará con sentido común, sin complicarse.
- • Amor: recuerdos compartidos en pareja le acercará a los lugares y momentos gratos.
23:38
- SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: MUY ACTIVA PERO A VECES MUESTRA ACTITUDES CERCANAS A LO TEMERARIO.
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Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, lunes 26 de octubre?
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