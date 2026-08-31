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Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy, lunes 31 de agosto.
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- ARIES (marzo 21-abril 20)
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- • Trabajo y negocios: se avecinan negocios o proyectos nuevos que generarán crecientes beneficios.
- • Amor: querrá hacerse responsable de cosas que no le corresponden y se lo harán saber.
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- TAURO (abril 21-mayo 20)
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- • Trabajo y negocios: privilegiará el trato directo con la gente influyente y así los negocios crecerán.
- • Amor: su pareja querrá escuchar la razón de sus quejas y tendrá que ser con sinceridad.
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- GÉMINIS (mayo 21-junio 21)
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- • Trabajo y negocios: la trayectoria de un colega será útil para subsanar errores y volver al éxito.
- • Amor: alguien se destacará como confidente y le ayudará a confiar sentimientos guardados.
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- CÁNCER (junio 22-julio 22)
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- • Trabajo y negocios: su tenacidad será el modelo a seguir para un entorno que no quiere cooperar.
- • Amor: algún enemigo imaginario se meterá inútilmente en las discusiones de la pareja.
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- LEO (julio 23-agosto 22)
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- • Trabajo y negocios: no será momento para mantener rutinas y sí para dejar atrás lo viejo y conocido.
- • Amor: actitudes impulsivas harán que descuide un compromiso con la persona deseada.
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- VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
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- • Trabajo y negocios: surgirán obstáculos difíciles de remover pero hallará una solución creativa.
- • Amor: su buen humor renovará su encanto y hará resurgir momentos plenos de calidez.
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- LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
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- • Trabajo y negocios: asuntos pendientes se resolverán y los proyectos o negocios avanzarán.
- • Amor: buen momento para planear cambios en la pareja, como un nuevo comienzo.
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- ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
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- • Trabajo y negocios: una vieja vocación se volverá una carga; necesitará renovar todo.
- • Amor: la sinceridad ayudará a disipar problemas amorosos y dará otra perspectiva.
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- SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
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- • Trabajo y negocios: su entorno tendrá que esforzarse en cooperar y los convencerá.
- • Amor: perder la paciencia no será opción, escucharse y dialogar alejará el desencanto.
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- CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
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- • Trabajo y negocios: las cosas marcharán bien, pero alguien provocará un retroceso.
- • Amor: el buen humor e iniciativas divertidas renovarán la calidez mutua en la pareja.
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- ACUARIO (enero 21-febrero 19)
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- • Trabajo y negocios: gente influyente elogiará su talento para los asuntos complejos o de precisión.
- • Amor: momento para dejar las reuniones con amigos y privilegiar a su pareja.
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- PISCIS (febrero 20-marzo 20)
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- • Trabajo y negocios: las tareas crecerán y no tendrá problemas para resolverlas o delegarlas.
- • Amor: momento para conducirse con buen ánimo y concentrarse en esa agradable persona.
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- SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: POCO APEGADA A LA REALIDAD. VIVE PENDIENTE DE LO QUE SUCEDE EN SU INTERIOR.
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Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, lunes 31 de agosto?
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