02:56
- Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy , martes 22 de setiembre.
02:55
- ARIES (marzo 21-abril 20)
-
- • Trabajo y negocios: surgirán señales positivas en el trabajo u oportunidades para no dejar pasar.
- • Amor: la relación pasará por momentos incómodos pero con optimismo lo resolverá.
02:55
- TAURO (abril 21-mayo 20)
-
- • Trabajo y negocios: la estabilidad podría estar amenazada si demora o posterga proyectos.
- • Amor: su encanto será observado por alguien especial e iniciará un acercamiento romántico.
02:54
- GÉMINIS (mayo 21-junio 21)
-
- • Trabajo y negocios: un proyecto o negocio generará beneficios que sorprenderán a su entorno.
- • Amor: la relación no dará lugar para divertirse con amigos, pero llegará a un acuerdo.
02:54
- CÁNCER (junio 22-julio 22)
-
- • Trabajo y negocios: una reunión generará contactos e iniciativas que harán crecer su actividad.
- • Amor: seguirá su intuición en una cita y el momento romántico surgirá con naturalidad.
02:53
- LEO (julio 23-agosto 22)
-
- • Trabajo y negocios: tomará iniciativas audaces y comenzará a obtener logros inesperados.
- • Amor: las pequeñas atenciones colmarán de confianza a una persona y conducen al romance.
02:53
- VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
-
- • Trabajo y negocios: recibirá elogios al organizar un proyecto que otros dejaron de lado.
- • Amor: la pareja ganará en madurez al resolver duros problemas de convivencia.
02:51
- LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
-
- • Trabajo y negocios: momento para los cambios o reformas que mejoren las áreas de trabajo.
- • Amor: no será buena idea actuar con desapego porque causará sufrimiento a la relación.
02:51
- ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
-
- • Trabajo y negocios: pondrá manos a la obra en el proyecto que será su mayor desafío.
- • Amor: se manejará con una actitud indiferente en la relación pero no será lo que siente.
02:50
- SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
-
- • Trabajo y negocios: el esfuerzo realizado dará sus frutos pero gradualmente.
- • Amor: una situación incómoda generará momentos graciosos y las vivirá con humor.
02:50
- CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
-
- • Trabajo y negocios: estará alerta ante un cambio de planes, podría haber descuidos.
- • Amor: le atraerá cierta persona pero más allá de su fuerte encanto, tiene algo indefinible.
02:48
- ACUARIO (enero 21-febrero 19)
-
- • Trabajo y negocios: su habilidad para obtener resultados positivos en negocios estará activa.
- • Amor: un momento de distancia en la pareja permitirá expresar una fuerte seducción.
02:48
- PISCIS (febrero 20-marzo 20)
-
- • Trabajo y negocios: la situación parecerá empeorar pero verá que se insinúan resultados positivos.
- • Amor: un personaje tóxico intentará crear discordia en la pareja pero no podrá.
02:47
- SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: AMBICIOSA PERO SENSIBLE A LOS ADULONES. CON SUS AMIGOS ES BUEN CONFIDENTE.
02:45
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, martes 22 de setiembre?
Seguir temas
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, martes 22 de setiembre?
• Revisa aquí el horóscopo del lunes 21 de setiembre