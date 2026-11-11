Por Redacción EC
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  • HORÓSCOPO DEL MIERCOLES 11 DE NOVIEMBRE DE 2026

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  • ARIES (21 marzo a 20 abril)
  • Trabajo y negocios: su trabajo bien hecho será destacado en un entorno difícil; llega beneficio.
  • Amor: posible mudanza o cambio inesperado podría alterar a la pareja, pero lo superan.
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  • TAURO (21 abril a 20 mayo)
  • Trabajo y negocios: superará los altibajos provocados por otra gente y los halagos llegan.

  • Amor: más gestos que palabras serán decisivos para que la pareja crezca en calidez.
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  • GÉMINIS (21 mayo a 20 junio)
  • Trabajo y negocios: implementará una excelente idea pero algunos colegas no la entenderán. 
  • Amor: tomará la iniciativa y la indiferencia se disipará, haciendo que la pareja brille.
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  • CÁNCER (21 junio a 20 julio)
  • Trabajo y negocios: insuflará su fuerte energía y llenará de motivación a un entorno apático. 
  • Amor: la privacidad de la relación será la mejor virtud para conservar y defender.
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  • LEO (21 julio a 20 agosto)
  • Trabajo y negocios: recibirá ideas para proyectos pero ninguna le conformará, salvo una de ellas. 
  • Amor: con actitudes e iniciativas claras, recuperará la calidez y planeará un horizonte.
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  • VIRGO (21 agosto a 20 septiembre)
  • Trabajo y negocios: ante un trabajo exigente elegirá el camino más simple y directo. 
  • Amor: tendrá un encuentro con una persona del pasado que ha cambiado y algo comenzará.
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  • LIBRA (21 septiembre a 20 octubre)
  • Trabajo y negocios: mejorará tareas de un proyecto intrincado y los elogios llegarán.  
  • Amor: irá a un encuentro con baja expectativa pero se sorprenderá teniendo dulces momentos.
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  • ESCORPIO (21 octubre a 20 noviembre)
  • Trabajo y negocios: tomará iniciativas para evitar los riesgos y recuperar ganancias. 
  • Amor: momento propicio para averiguar las causas de una discusión interminable.
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  • SAGITARIO (21 noviembre a 20 diciembre)
  • Trabajo y negocios: generará entusiasmo cuando comparta un nuevo proyecto. 
  • Amor: ejercerá su gran encanto y la persona que parece indiferente, se acercará.
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  • CAPRICORNIO (21 diciembre a 20 enero)
  • Trabajo y negocios: se avecinan cambios esperados que impulsarán los negocios. 
  • Amor: alguien insistirá en acercarse pero no logrará entrar en su corazón.
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  • ACUARIO (21 enero a 19 febrero)
  • Trabajo y negocios: uno de sus trabajos será bien valorado y el entorno exigente lo destacará. 
  • Amor: querrá descubrir alguna afinidad con esa persona que ve casi todos los días.
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  • PISCIS (20 febrero a 20 marzo)
  • Trabajo y negocios: superará las trabas creadas por otros y crea negocios o proyectos nuevos.
  • Amor: la relación parecerá tambalear pero toma una iniciativa y la recupera.

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  • SI CUMPLE AÑOS HOY USTED ES UNA PERSONA: COHERENTE Y SEGURA EN EL TRABAJO PERO MUY ANSIOSA EN LO SENTIMENTAL.
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Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, miércoles 11 de noviembre?

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Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
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