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- HORÓSCOPO DEL MIERCOLES 11 DE NOVIEMBRE DE 2026
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- ARIES (21 marzo a 20 abril)
- Trabajo y negocios: su trabajo bien hecho será destacado en un entorno difícil; llega beneficio.
- Amor: posible mudanza o cambio inesperado podría alterar a la pareja, pero lo superan.
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- TAURO (21 abril a 20 mayo)
- Trabajo y negocios: superará los altibajos provocados por otra gente y los halagos llegan.
- Amor: más gestos que palabras serán decisivos para que la pareja crezca en calidez.
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- GÉMINIS (21 mayo a 20 junio)
- Trabajo y negocios: implementará una excelente idea pero algunos colegas no la entenderán.
- Amor: tomará la iniciativa y la indiferencia se disipará, haciendo que la pareja brille.
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- CÁNCER (21 junio a 20 julio)
- Trabajo y negocios: insuflará su fuerte energía y llenará de motivación a un entorno apático.
- Amor: la privacidad de la relación será la mejor virtud para conservar y defender.
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- LEO (21 julio a 20 agosto)
- Trabajo y negocios: recibirá ideas para proyectos pero ninguna le conformará, salvo una de ellas.
- Amor: con actitudes e iniciativas claras, recuperará la calidez y planeará un horizonte.
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- VIRGO (21 agosto a 20 septiembre)
- Trabajo y negocios: ante un trabajo exigente elegirá el camino más simple y directo.
- Amor: tendrá un encuentro con una persona del pasado que ha cambiado y algo comenzará.
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- LIBRA (21 septiembre a 20 octubre)
- Trabajo y negocios: mejorará tareas de un proyecto intrincado y los elogios llegarán.
- Amor: irá a un encuentro con baja expectativa pero se sorprenderá teniendo dulces momentos.
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- ESCORPIO (21 octubre a 20 noviembre)
- Trabajo y negocios: tomará iniciativas para evitar los riesgos y recuperar ganancias.
- Amor: momento propicio para averiguar las causas de una discusión interminable.
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- SAGITARIO (21 noviembre a 20 diciembre)
- Trabajo y negocios: generará entusiasmo cuando comparta un nuevo proyecto.
- Amor: ejercerá su gran encanto y la persona que parece indiferente, se acercará.
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- CAPRICORNIO (21 diciembre a 20 enero)
- Trabajo y negocios: se avecinan cambios esperados que impulsarán los negocios.
- Amor: alguien insistirá en acercarse pero no logrará entrar en su corazón.
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- ACUARIO (21 enero a 19 febrero)
- Trabajo y negocios: uno de sus trabajos será bien valorado y el entorno exigente lo destacará.
- Amor: querrá descubrir alguna afinidad con esa persona que ve casi todos los días.
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- PISCIS (20 febrero a 20 marzo)
- Trabajo y negocios: superará las trabas creadas por otros y crea negocios o proyectos nuevos.
- Amor: la relación parecerá tambalear pero toma una iniciativa y la recupera.
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- SI CUMPLE AÑOS HOY USTED ES UNA PERSONA: COHERENTE Y SEGURA EN EL TRABAJO PERO MUY ANSIOSA EN LO SENTIMENTAL.
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