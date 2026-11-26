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- Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy, viernes 27 de noviembre.
21:09
- ARIES (marzo 21- abril20)
- • Trabajo y negocios: surgirán episodios incómodos, demoras o repentinos cambios de planes.
- • Amor: un malentendido creará confusión en la pareja, pero ayudará a dialogar.
21:09
- TAURO (abril21-mayo 20)
- • Trabajo y negocios: le encargarán de aquello que parece de difícil cumplimiento pero lo logrará.
- • Amor: su fuerte encanto hará que alguien se acerque para crear un dulce momento.
21:08
- GÉMINIS (mayo21-junio21)
- • Trabajo y negocios: resolverá los problemas de un negocio o proyecto de un modo para destacar.
- • Amor: un encuentro le acercará a alguien del pasado y percibirá un nuevo encanto.
21:08
- CÁNCER (junio22-julio 23)
- • Trabajo y negocios: su habilidad será valorada por el entorno y le encargará otro nuevo desafío.
- • Amor: surgirá actitudes que causarán disgusto en la relación e indicarán que hay que hablar.
21:07
- LEO (julio24-agosto23)
- • Trabajo y negocios: circunstancias favorables le pondrán en el camino firme que conduce a las metas.
- • Amor: su encanto resultará un bello hallazgo para alguien agradable; se avecina romance.
21:07
- VIRGO (agosto 24-septiembre 23)
- • Trabajo y negocios: surgirá alguna discrepancia con su proyecto, pero lo mejorará.
- • Amor: dejará de hacer críticas en la pareja y el otro ya no querrá aislarse ni alejarse.
21:07
- LIBRA (septiembre 24-octubre 22)
- • Trabajo y negocios: su capacidad para equilibrar las cosas será la clave de su éxito.
- • Amor: momento para estar alerta con la proximidad de una expareja; podría incomodarle.
21:06
- ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)
- • Trabajo y negocios: finalmente, tendrá un acuerdo con alguien que parece poco confiable.
- • Amor: llega el encuentro en el que le presentarán a alguien agradable difícil de olvidar.
21:06
- SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)
- • Trabajo y negocios: los proyectos o negocios registrarán avances inesperados.
- • Amor: los motivos del fastidio se disiparán en la pareja y la calidez volverá renovada.
21:05
- CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
- • Trabajo y negocios: tomará iniciativas que acelerarán las tareas y el éxito lo visitará.
- • Amor: el encuentro fortuito con alguien interesante le dejará una huella imborrable.
21:05
- ACUARIO (enero 21-febrero 19)
- • Trabajo y negocios: la adquisición o aprendizaje de nuevas tecnologías, ampliará los horizontes.
- • Amor: una relación que sufre desgaste mejorará al tomar iniciativas más divertidas.
21:04
- PISCIS (febrero 20-marzo 20)
- • Trabajo y negocios: alguien criticará su tarea con argumentos poco sólidos pero su éxito vencerá.
- • Amor: alguien encenderá un encuentro demasiado formal y lo convierte en romántico.
21:04
- SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: COMPETITIVA Y EFICIENTE. PREFIERE HACER Y EJECUTAR ANTES QUE HABLAR.
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Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, viernes 27 de noviembre?
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